Censo: cómo se difundirán los resultados tras la demora en los datos preliminares

El titular del Indec, Marco Lavagna, explicó cómo se avanzará con la difusión de datos tras la aparición de errores en las planillas resúmenes.

(Foto: archivo / Qué digital)

A poco menos de seis meses de realizado en censo poblacional 2022, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), Marco Lavagna, explicó en qué estado se encuentra el procesamiento de datos, volvió a reconocer demoras para difundir los resultados preliminares que se esperaban para agosto y garantizó la calidad de los datos a partir de “complejos procesamientos estadísticos”.

El 19 de mayo, el día siguiente al Censo 2022, se conoció el primer dato preliminar que dio cuenta del relevamiento de 47.327.407 personas en todo el país, un incremento importante si se tiene en cuenta que doce años atrás -en el último censo– se tenía registro de 40.117.096 personas en el territorio nacional. A partir de allí, de acuerdo a lo previsto, se esperaba que a los tres meses -es decir en agosto– estuviera lista una estimación preliminar de las tasas básicas (por género, hogar y localidad).

Sin embargo, ese plazo de los datos preliminares no se cumplió y el 18 de agosto pasado desde el Indec reconocieron demoras y, como primera medida, explicaron que para el caso de los resultados preliminares tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido.

“A diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa”, afirmaron. Y detallaron que la evaluación realizada sobre esas planillas de conteo rápido “concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”.

De esta manera, y con el fin de “alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del censo”, el Indec resolvió no difundirlos y empezar a trabajar “directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital” para poder difundir “datos fidedignos y robustos”.

En ese entonces se sostuvo que se preveía que esa tarea iba a finalizarse en el transcurso del último trimestre de este año. Asimismo, se remarcó que esa situación no afectaba el cronograma de difusión de los resultados definitivos previstos para ocho meses después de realizado (enero de 2023) en el caso de los resultados básicos definitivos y 18 meses (noviembre de 2023) para los resultados ampliados y definitivos.

En ese marco, en las últimas horas Lavagna publicó un comunicado en el que volvió a referirse a la situación de los resultados del Censo 2022, enfatizó que las planillas resúmenes que no permitieron difundir los datos preliminares en agosto sólo se utilizan para ese fin y las diferenció de “la base de datos completa que surge de la combinación entre el Censo digital y el escaneo de cédula censal”.

De esta manera explicó que “desde el día después del 18 de mayo y hasta fines de noviembre -tal como estaba originalmente planificado- se realiza la lectura óptica de los más de 15 millones de cuestionarios censales” y señaló que una vez finalizada esa tarea se obtendrá “una gran base de datos” que, combinada con la del Censo digital (50% de las viviendas del país lo hicieron bajo esa modalidad), permitirá “difundir, primero, los resultados preliminares que no se pudieron realizar con las planillas y, en 2023, los definitivos”.

El funcionario remarcó que “de los controles permanentes que se realizan sobre el proceso de lectura óptica” se desprende que se cuenta “con datos de calidad para iniciar los complejos procesamientos estadísticos (incluyen tareas de consistencia)”.

Por otro lado, en medio de algunos cuestiones desde el ámbito político que comenzaron a surgir, Lavagna afirmó que “son los resultados definitivos –que siempre estuvieron planificados para 2023– y no los preliminares los que se utilizan para actualizar normas muy importantes, como la distribución de recursos coparticipables“.

Finalmente, el funcionario planteó que, más allá de la demora en los datos preliminares, “en la Argentina y en el mundo el procesamiento de los resultados de un censo demanda más de 12 meses de trabajo” y consideró que “tratar de apurar los tiempos naturales podría redundar en datos menos robustos”.

Según el censo nacional realizado en 2010, vivían 40.117.096 personas en el territorio nacional, lo que implicó un 10,6% más que el 2001. En la Provincia de Buenos Aires, la población era de 15.625.084 personas (13% más que en 2001), de los cuales 618.989 vivían en General Pueyrredon (9,7% más que en 2001).