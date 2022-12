Cristina Kirchner, tras la condena: “No voy a ser candidata en 2023”

La actual vicepresidenta apuntó a una “mafia judicial” y confirmó a través de un video que no se presentará en las elecciones de 2023.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de la condena recibida a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción en la Provincia de Santa Cruz, la actual vicepresidenta y principal líder política del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que no será candidata “a nada” en las elecciones presidenciales de 2023.

Luego de escuchar la lectura de la sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso -de la causa conocida mediáticamente como “Vialidad”, por el direccionamiento de la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015- la actual vicepresidenta difundió un video a través de las redes sociales en el que confirmó que no se presentará en las próximas elecciones.

Lo hizo luego de un largo discurso en el se centró principalmente en exponer lo que considera una “mafia judicial”, graficándolo con la exposición de la filtración de chats publicada por el diario Tiempo Argentino en el cual jueces federales como el camarista Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Julián Ercolini, el ministro de Seguridad de Capital Federal, Marcelo D’Alessandro, y referentes del Grupo Clarín como Jorge Rendo y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, planifican cómo justificar un viaje a Lago Escondido, el latifundio del magnate británico Joe Lewis, el cual había sido expuesto días antes del cruce de mensajes por el medio Página 12.

Además, a lo largo del discurso de la vicepresidenta, que fue subiendo de tono a medida que pasaron los minutos, mencionó también el “lawfare”, a través del cual se sostiene hace tiempo que se persigue a líderes opositores de Argentina y Latinoamérica. Sin embargo, sostuvo que en el caso argentino más que al lawfare o a un “partido judicial”, la condena responde más bien a “un Estado paralelo y mafia judicial”.

Ese “Estado paralelo”, afirmó, precisa de la complicidad de medios concentrados para “hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución” y manifestó que el Poder Judicial “actúa en articulación con los grandes medios” y que “no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen”.

“Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, añadió y afirmó que la condena “real” que buscaban era la inhabilitación para ejercer cargos públicos. A continuación, hablando directamente al propietario del Grupo Clarín, Magnetto, expresó que no será candidata y que, entonces, el 10 de diciembre cuando termine su mandato se le acabarán los fueros por el cargo que ocupa a la espera de una futura resolución de Corte Suprema en torno a la condena.

“Voy a hacer lo mismo que hice en 2015. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”, dijo y completó: “Bueno, no voy a ser candidata, una muy buena noticia para usted, Magnetto, podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa“, completó.