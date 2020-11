Cruces por la ejecución del presupuesto de Salud en medio de la pandemia

“Presupuestariamente reaccionan como si no hubiera pandemia”, cuestionó la oposición. El gobierno respondió que la Secretaría de Salud “terminará el año sobrepresupuestada”.

(Foto: prensa Frente de Todos)

Por primera vez desde la vigencia de la emergencia sanitaria en la ciudad, funcionarios municipales concurrieron este viernes a la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante a presentar informes sobre los gastos e inversiones de recursos realizados en medio de la pandemia del coronavirus y uno de los principales puntos de controversia se generó a partir del señalamiento de la oposición de no advertir un gasto superior al proyectado por la Secretaría de Salud previo al inicio de la pandemia.

“Presupuestariamente reaccionan como si no hubiera pandemia”, cuestionaron desde el Frente de Todos, a lo que la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, respondió que el área a su cargo “seguramente” terminará el año “sobrepresupuestada”.

La concurrencia de la secretaria de Salud y el secretario de Economía, Germán Blanco, al Concejo se produjo luego de que en la última prórroga aprobada de la emergencia sanitaria vigente en Mar del Plata desde marzo se incorporara como requisito que los funcionarios concurran cada 45 días a la comisión de Hacienda a dar cuenta de los gastos y recursos invertidos en torno a la pandemia.

“Luego de sus intervenciones, sentimos que para este Municipio no hay pandemia. Esto no se notó ni en los controles, ni en el presupuesto, ni en el gasto en equipamiento, ni en la prevención. Lamentablemente, vemos que esta gestión no controla el espacio público, ni genera campañas suficientes”, consideró tras la reunión la presidenta de la comisión de Salud, Marina Santoro.

“Desde la gestión local de salud no brindaron explicaciones detalladas sobre lo que hicieron estos meses con la herramienta que les otorgamos, y eso es una pena porque nuestras vecinas y vecinos tienen el derecho de recibir esta información con transparencia”, acusó la concejala y además sumó: “Nos preocupa la falta de controles, prevención y campañas. Pero también que presupuestariamente reaccionan como si no hubiera pandemia“. Es que una de las críticas del bloque opositor hace meses radican en plantear la existencia de una “subejecución” del presupuesto proyectado para 2020 en el área de Salud pese al impacto de la pandemia.

A su turno, en el encuentro, Bernabei respondió que el área a su cargo “seguramente” finalizará el año “sobrepresupuestada”. “Al día de hoy ya estamos bastante cortito de plata y nos queda transitar un mes y medio más”, sostuvo.

De todas maneras, reparó en que también en el marco de la pandemia se registró una baja en otras consultas e intervenciones. “No estamos en un año normal de atención médica. Al no haber determinadas consultas y prácticas puede ese gasto no haya existido y esté reflejado en el de pandemia“, planteó la funcionaria y en lo mismo se apoyó Banco al plantear que “muchos gastos comunes” en distintas áreas municipales “se orientaron por lógica a la pandemia” ante la falta de realización de otras actividades.