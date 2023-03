Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional

La iniciativa del gobierno apunta a que unas 800 mil personas, entre ellas 13 mil marplatenses, accedan a la jubilación sin contar con los 30 años de aporte.

(Foto: prensa Diputados)

Tras los cuestionamientos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por las demoras en el tratamiento, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y convirtió en ley este martes la moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación ya que tienen la edad para contar con ese beneficio pero no cumplen con los 30 años de aportes. Del total, 13 mil personas corresponden a Mar del Plata.

Según informó la agencia Télam, la votación terminó este martes en la sesión extraordinaria con 134 votos afirmativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales y 107 negativos de Juntos por el Cambio y partidos liberales.

“Celebramos que finalmente los diputados y diputadas votaron esta ley tan importante y esperada por miles de familias y miles de trabajadoras y trabajadores argentinos que la necesitaban para poder jubilarse”, declaró la titular de Anses y dirigente marplatense, Fernanda Raverta.

“Regalar jubilaciones no es gratis, pagan los laburantes con más impuestos y menos trabajo”, argumentó su rechazo desde Juntos por el Cambio la legisladora María Eugenia Vidal.

Desde el organismo explicaron que con el nuevo “plan de pago de deuda previsional” las personas que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tendrán la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

“Podrán acceder personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria. Es decir, mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios. Y personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Es decir, mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes”, detallaron.

Así, las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive en cuotas mensuales que se descontarán de la jubilación. Y las que aún no alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive identificando los períodos correspondientes y cancelándolos de acuerdo a sus posibilidades.

Sin la aprobación de la ley hasta este martes, desde Anses habían referido que la Provincia de Buenos Aires era la más afectada del país, con 268 mil personas que no podían ingresar al sistema previsional. Y de ese total 13 mil corresponden a Mar del Plata.

Desde el 2005, sustentó el proyecto ahora convertido en ley, se implementaron en el país políticas públicas en función de aquellas personas que no acumulaban la totalidad de los aportes jubilatorios con el objetivo de que pudieran saldar los períodos faltantes a través de modalidades de regularización de pago al Estado que incluyen la posibilidad de “pagar” la falta de años de aportes con un porcentaje de la jubilación.

El primer plan se impulsó a partir de la sanción de Ley 25.994 en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner y una serie de decretos que dieron carácter permanente al régimen de regularización de la Ley 24.476 y permitieron a las personas cancelar su deuda de aportes en cuotas. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó en 2014 un segundo plan con la sanción de la Ley 26.970.

De esa manera -explicó el proyecto- las “moratorias previsionales” de 2005 y 2014 permitieron a miles de personas mayores que no alcanzaban a completar sus aportes el poder acceder a una jubilación digna al declarar y aportar a partir de un mecanismo de regularización por períodos discontinuos de su historia laboral. No obstante, ante el “desgaste” de las dos leyes vigentes en cuanto a los años previstos para acceder a la moratoria, la nueva ley establece la posibilidad de regular periodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008.