El debate por el basural: “Se habla de planta social, pero de planta social no hay nada”

Desde Acción Marplatense cuestionaron el contexto en el que se desempeñan los recuperadores. Guiño del Frente de Todos para el avance del expediente.

(Fotos: Qué digital)

A una semana de realizada la reclamada recorrida por el predio de disposición final de residuos en el marco del tratamiento del nuevo pliego para licitar su operatoria, desde el bloque de Acción Marplatense (AM) cuestionaron el estado en el que cientos de personas revuelven la basura para conseguir su sustento y criticaron al gobierno municipal por hablar de la existencia de una “planta social” que no es tal. Por fuera de ese cuestionamiento, y de un acuerdo para pactar una visita puntual allí, el expediente avanzó en la comisión de Ambiente a partir de la abstención del Frente de Todos.

“Es un playón donde se vuelca toda la basura, eso no es una planta social, no tiene en cuenta lo social”, enfatizó la concejala Paula Materno (AM) en la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante al retomar este jueves el tratamiento del expediente impulsado por el gobierno municipal que apunta a la aprobación del pliego de bases y condiciones para licitar la operatoria del predio que, desde la salida del Ceamse el año pasado, quedó a cargo de tres empresas a través de una silenciosa contratación directa del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Mantero fue la primera en hacer uso de la palabra en la comisión, cuestionó la interrupción en la gestión de Carlos Arroyo de la política ambiental que se había iniciado desde la puesta en marcha del nuevo predio en 2012 y también la falta de impulso oficial a las campañas de separación de residuos.

Pero el principal foco de las críticas, al hacer referencia a la recorrida realizada la semana pasada en el predio, estuvo en lo que el gobierno municipal denomina la “planta o playón social” que no es otra cosa más que un espacio del predio en el que los camiones realizan descargas para quienes habitualmente concurren al basural para obtener principalmente un ingreso económico a través de la recuperación de residuos sólidos.



Según datos sostenidos por el Emsur, un promedio de 120 personas de 32 barrios son las que a diario siguen concurriendo a ese “playón social”, y de ellas unas 20 pasan la noche en casillas montadas en el lugar. Se trata de una realidad que, a pesar de los años y los cambios, se reitera ya que la cuestión social sigue sin estar en el eje inmediato de la gestión del espacio.

“Se habla de planta social, pero de planta social no hay nada, acá no hay planta social, lo que debiera haber es una política integral que de alguna manera tiene que acompañar las trayectorias de vida de esas personas”, apuntó Mantero y remarcó que esas personas “se generan sus refugios con bolsas plásticas y con maderas que sacan de la misma basura para quedarse a cuidar los bienes que consideran que el día de mañana van a transformar en dinero”.

En ese sentido, señaló que en la visita realizada la semana pasada las autoridades del Emsur les impidieron realizar la recorrida por allí bajo el argumento de no interrumpir el trabajo, por lo cual pidió que se pueda concurrir con la representación de un concejal por bloque además de organizaciones que trabajan allí como la Mesa de las Periferias, dependiente del Obispado, que se ha mostrado crítica con la gestión que realiza el gobierno municipal. Ese punto contó con el visto bueno del oficialismo y se pautó programar una próxima visita en la comisión de Labor Deliberativa (integrada por los presidentes de los bloques).

“No me gusta la mirada de acostumbrarme a pensar en ese predio que le llaman ‘planta social’ sin una mirada más humana y más digna. No quiero ser cómplice de institucionalizar una planta social con esas casillas, no me parece digno. Tenemos una responsabilidad importante de abordar este tema cómo se debe”, concluyó la concejala.

EL PLIEGO

Con ese cuestionamiento y otros relativos al pliego en tratamiento, desde Acción Marplatense propusieron que el expediente quedara en comisión a la espera de introducir modificaciones. Sin embargo el oficialismo impulsó su aprobación para su paso a la siguiente comisión, la de Legislación.

En ese punto fue clave la abstención anunciada por el Frente de Todos que posibilitó al oficialismo reunir los votos necesarios para hacer avanzar el expediente al que le quedará pendiente su tratamiento en las comisiones de Legislación y Hacienda y en las que de mantenerse las posturas podría avanzar sin mayores inconvenientes para finalmente llegar al recinto de sesiones.

A la hora de argumentar su abstención, la concejala del Frente de Todos Sol de la Torre sostuvo que si bien el pliego “no cumple para nada con las expectativas” sí valoran que se esté ante un proceso licitatorio para regularizar la operatoria del predio tras la silenciosa contratación directa de las tres empresas que lo operan actualmente.

El expediente que se encuentra en discusión en el Concejo consta de una autorización para que el Emsur llame a licitación pública para la operación y mantenimiento del predio del basural de Mar del Plata, junto a las cláusulas generales y particulares a cumplirse. El tiempo de operación según el pliego será por los próximos cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos, con un presupuesto mensual de 62 millones de pesos.

Asimismo, en paralelo se espera que próximamente el gobierno eleve otro expediente que en ese caso contenga la proyección de obras a realizar para avanzar con el sistema de tratamiento de los residuos. Es que al módulo 1 -compuesto de tres sectores- donde se vuelca la basura que no es recuperada ni compostada le queda un tiempo de vida útil de un año, para lo cual es necesaria la construcción del módulo 2, obra que aún espera ser licitada.