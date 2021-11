Montenegro volvió a denunciar a las organizaciones por la protesta en la costa

Con el foco puesto en la interrupción del tránsito, el gobierno local recurrió a la Justicia mientras las organizaciones esperan respuestas a sus pedidos por alimentos y trabajo.

Como suele suceder como respuesta casi automática a las manifestaciones de distintas organizaciones en la vía pública, el gobierno municipal de Guillermo Montenegro denunció penalmente a quienes desde esta mañana protagonizan una concentración y campe frente al Hotel Provincial.

El Frente de Lucha Piquetero realiza desde las primeras horas de la mañana un corte a la altura de avenida Patricio Peralta Ramos y Moreno, luego de haber presentado la semana pasada y por enésima vez un petitorio a las autoridades municipales exigiendo respuestas en torno a la asistencia alimentaria a los comedores, la creación de puestos de trabajo genuino y la implementación de un plan de obras públicas que, además de empleo, genere soluciones al déficit habitacional que sufren los barrios.

Sin hacer ningún tipo de referencia a los reclamos realizados por las organizaciones, en un comunicado de prensa en el que anunciaron la denuncia ponderan que el corte y la manifestación “representarían delitos de acción pública por violar el artículo 14 de la Constitución Nacional debido a que el corte sin autorización del Municipio ‘altera la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentino'”.

Desde las organizaciones, sostienen que luego de las reuniones concretadas en el último tiempo, aseguran que “no llegaron a ningún puerto, más que a decir que no pueden hacer nada, que no hay nada, que ya iban a ver y comunicarse, y no se ha concretado ninguna respuesta que sirva a las demandas planteadas”.

Además, manifestaron que “está claro que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver la situación de todo un sector y castiga a miles de ciudadanos por luchar por un derecho tan elemental como justo, poder trabajar y así desde su salario solventar las necesidades más elementales como alimentación y vivienda”.