Kicillof dijo que la temporada será “compleja y difícil” por el ajuste de Milei

Lo definió el presentar el “Operativo Sol 2024” en Mar del Plata. Cuestionó un “recorte de recursos” de la Nación y afirmó que su gobierno “no va a retroceder”.

(Fotos: Qué digital)

Con un nuevo despliegue de patrulleros sobre la costa céntrica de Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof lanzó este martes el “Operativo Sol 2024” en torno a los operativos de seguridad en el verano, pero su mensaje estuvo centrado en advertir que, producto de las políticas nacionales de Javier Milei, se espera una temporada que calificó como “compleja” y “difícil” e incluso señaló que los efectos de la brutal devaluación y de la crisis ya se sienten en la actividad turística. Frente a ello, afirmó que su gobierno “no va a retroceder“.

El acto, a diferencia del año pasado que se había hecho en la zona de Playa Grande, volvió a realizarse sobre la Rambla, en pleno centro de la costa marplatense, sector que estuvo cortado al tránsito durante todo el día para la exhibición de las unidades policiales.

Allí fue donde los distintos funcionarios en sus discursos no dejaron de marcar el crítico contexto socioeconómico que atravesará a la temporada turística y en eso también se enfocó todo el discurso del gobernador.

“Estamos observando ya los efectos de las medidas económicas, efectos de decisiones que están generando consecuencias en todas las esferas de la vida social y económica de la Provincia pero que se están expresando ya en el turismo“, fue una de las primeras definiciones de Kicillof al iniciar el acto en Mar del Plata en torno a las medidas de ajuste dispuestas por el gobierno del economista de ultraderecha Javier Milei que derivan en una directa pérdida del poder adquisitivo.

Así, pronosticó que Mar del Plata y el resto de las ciudades bonaerenses atravesarán una temporada “compleja” y “difícil”: “A la gente se le va a hacer dura, pero pueden contar con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, prometió y puso en relieve el aporte del Estado para la temporada en materia de seguridad, de salud y de alternativas de recreación accesibles.

En ese marco, desde Mar del Plata Kicillof insistió con la “angustia y la incertidumbre que genera la situación actual”, habló de los “riesgos enormes que se corren” frente a decisiones de Milei que dijo no compartir y criticó definiciones que atribuyó al gobierno nacional respecto a que “las provincias que no hagan tales cosas no van a recibir recursos”.

“No es el método, no es la forma, creen que castigan a un gobierno provincial o a quienes tenemos la enorme responsabilidad de su representación, pero no es a nosotros”, retrucó para fustigar el “corte de recursos”.

Frente a ese contexto, Kicillof aseguró que “si la cosa viene difícil el gobierno de la Provincia no va a retroceder, no va a darse vuelta, no va a hacerse el distraído sino que va a acompañar a un pueblo que necesita trabajo, que necesita producción, que necesita ingresos, salud, más educación y también disfrutar y descansar en sus vacaciones”.

Sin menciones al contexto nacional, el intendente Guillermo Montenegro fue uno de los participantes del acto -tal como ocurrió en los previos en el inicio de cada temporada- y en el inicio remarcó que en la “seguridad no hay grises” y por eso destacó un “trabajo conjunto” realizado año a año entre los gobiernos, puntualmente entre el Municipio con la Policía Bonaerense.

Así, marcó como hito la recuperación en la ciudad del público joven como turista -a lo largo de 2023 las personas de entre 18 a 39 años representaron el 44% de los visitantes- y para eso destacó el trabajo conjunto para “realizar los operativos necesarios para el cuidado de los jóvenes y que sigan eligiendo esta posibilidad de venir”.

Por su parte, los ministros de Producción y de Salud, Augusto Costa y Nicolás Kreplak, se encargaron de repasar cómo será el funcionamiento de cada una de las áreas que dependen de sus ministerios además de destacar la capacidad de respuesta sanitaria y el “récord de turismo” que se registró en la temporada pasada cuando se contabilizó en todo el territorio provincial un movimiento de 17 millones de personas, un 24% más que cuatro años previos, de acuerdo a lo afirmado por Costa.

A su turno, el flamante ministro de Seguridad, Javier Alonso, valoró el trabajo de la Policía Bonaerense en cada verano y también se metió de lleno en la realidad nacional al plantear que por la “pérdida del poder adquisitivo no todos van a poner irse de vacaciones al lugar donde quisieron”.

Para este año, el también llamado “Operativo de Sol a Sol” incluirá -al igual que el año pasado– a 22.361 policías y un total de 76 motos, 185 móviles, 10 camiones, 4 motos de agua, 2 lanchas, 4 drones, 20 torres de vigilancia, 11 cuatriciclos y 6 helicópteros. También trabajará un comando unificado integrado a lo largo de todo el territorio provincial por 6 mil bomberos voluntarios y de la Policía de la Provincia.