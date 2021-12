Pase sanitario: el presidente del Emtur dijo que es de “imposible cumplimiento”

Bernardo Martín cuestionó la medida en función de su control. “Los comerciantes y prestadores están absolutamente reticentes a ser el órgano de control”, dijo.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la previa del inicio de la temporada de verano 2022 marcada por la reactivación del sector turístico pero también por la continuidad de la pandemia de coronavirus, el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) de Mar del Plata, Bernardo Martín, cuestionó este martes el “pase sanitario” que entrará en vigencia desde el 21 de diciembre en todo el territorio provincial ya consideró que “es de imposible cumplimiento” en función de su control y afirmó que “los comerciantes y prestadores están absolutamente reticentes a ser el órgano de control”.

En una entrevista con Radio Provincia, el funcionario municipal aclaró en primer término -a partir de la confusión generada por algunos medios de comunicación- que durante este verano no habrá que solicitar ningún permiso ni cumplir ningún requisito para ingresar a Mar del Plata -como ocurrió durante el verano anterior por la pandemia- por fuera del “pase sanitario” dispuesto por el gobierno provincial para distintos sectores en particular por medio del cual se deberá acreditar tener las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 aplicadas.

De todas maneras, el titular del Emtur cuestionó la medida, concretamente en lo que hace a su implementación. “Con respecto a lo que es el pase sanitario en sí hay un montón de zonas absolutamente grises de quién va controlar la aplicación del pase sanitario; eso no está estipulado o aclarado todavía”, dijo, en primer término aunque en la resolución que oficializó la medida se fijó que “los organizadores, titulares o responsables de las actividades” incluidas en la disposición “tendrán a su cargo el control de la acreditación del ‘pase libre covid’ en los accesos a las mismas”.

En ese sentido, Martín afirmó que “los comerciantes o prestadores de servicios están absolutamente reticentes a ser el órgano de control” y planteó que “al Municipio no le corresponde” hacerlo, por lo que sumó: “Supongo que la Provincia tendrá que tomar alguna determinación sobre cómo se efectuarán esos controles del pase sanitario”.

También, el funcionario dijo querer hacer referencia a comentarios recibidos por parte de comerciantes: “Esto es sentido común puro, ¿qué hago con mi empleado que no está vacunado?, ¿lo echo?, ¿lo saco del negocio?. Hay algunos grises que hay que aclararlos todavía, que no han sido absolutamente clarificados frente a todos, porque si vos tenés un empleado que no está vacunado, ¿qué hacés? Tenemos que recordar que la vacunación no es obligatoria, o tenemos que determinar que la vacunación sea obligatoria. Hay un espacio gris en el que creo que no se está siendo claro y creo que los días van a llevar a clarificar todos estos aspectos”.

En este contexto, Martín consideró que la vigencia del pase sanitario “es de muy difícil ejecución”. “En los pequeños establecimientos, en los restaurantes, en los comercios, en eso lo veo de más difícil ejecución y control y nosotros como Municipio no tenemos la capacidad de poder controlar todo el universo de restaurantes, prestadores gastronómicos y comercios que tenemos. No podríamos hacer un control eficiente de eso. Aparte, es una obligación que no la tenemos delegada, entonces nosotros como Municipio no vamos a llevar adelante esos controles, sí vamos a controlar que se cumplan los protocolos como lo llevamos adelante la temporada pasada y en estos días”, abundó.

Ante las repreguntas durante la entrevista, Martín remarcó que “estas medidas que están proponiendo son de cumplimiento imposible” aunque reparó en que “es esencial que la gente se vacune y que estemos todos vacunados”. Y concluyó: “No es contradictorio: lo que estamos diciendo es que todos tenemos que vacunarnos, pero el esquema de control es de imposible cumplimiento”.

De acuerdo a la normativa formalizada la semana pasada, el “pase sanitario” para mayores de 13 años en la Provincia se pondrá en marcha desde el 21 de diciembre en eventos masivos de más de mil personas y en las siguientes actividades: