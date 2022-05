Pautas turísticas de Chapadmalal: citarán al Concejo al secretario de Obras

La citación girará en torno a modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial que busca impulsar el gobierno, pero que aún no fueron formalizadas.

(Foto: archivo / Qué digital)

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano municipal, Jorge González, será citado por la comisión de Obras del Concejo Deliberante para abordar una serie de modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) que, de acuerdo a lo asegurado por vecinas y vecinos, son impulsadas por el gobierno municipal junto al sector privado y que derivarían en cambios en las pautas de construcción y de la afluencia turística en Chapadmalal. De todas maneras, hasta el momento no fueron formalizados los expedientes.

La decisión de convocar al secretario de Obras al Concejo Deliberante para abordar posibles modificaciones en el COT -la norma según la cual el Municipio regula los usos del suelo, su ocupación, la subdivisión y el equipamiento en los distintos sectores de la ciudad- que rige actualmente en el frente costero de Chapadmalal y que estarían bajo análisis del gobierno municipal surgió en la comisión de Obras este martes al tratarse un expediente particular que busca disponer la afectación del suelo con “carácter precario” para la instalación de una nueva franquicia de una cervecería.

Si bien hasta el momento ningún funcionario municipal se expresó públicamente en torno al tema y tampoco se formalizó ningún expediente en el Concejo Deliberante, desde hace semanas un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados comenzó a exponer su rechazo a iniciativas que de manera informal el gobierno municipal comenzó a trabajar y a presentar con el sector privado para encarar una serie de modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial.

Desde el grupo que rechaza las medidas aseguran que más allá del impulso de estas iniciativas privadas, hay una “ausencia de un plan estratégico” para la zona que, ante todo, “salvaguarde los caracteres más significativos”, entre los que mencionan el ambiente o servicios básicos como la salud o la accesibilidad al transporte público. El rechazo se funda, además, en que el cambio de denominación del frente costero generaría “un cambio en desmedro de la actual fisionomía del barrio Playa Chapadmalal”.

En este contexto, este martes se reiteró el tratamiento en la comisión de Obras de un proyecto independiente a esas proyecciones impulsado por el gobierno que apunta a generar una habilitación por excepción de una franquicia de una cervecería (Antares) y también se conoció un expediente impulsado contra el mismo grupo de vecinas y vecinos autonconvocados en rechazo de esa iniciativa.

Fue así que la presidenta de la comisión, Angélica González (Coalición Cívica), propuso con acompañamiento opositor convocar a una reunión de trabajo al secretario de Obras municipal para abordar la cuestión general que hace a los proyectos aunque aún no fueron formalizados. El funcionario tiene previsto volver a su puesto el 1° de junio ya que hasta entonces se encuentra en uso de licencia.

Ante la propuesta de convocatoria, la concejala del Frente de Todos Sol De la Torre planteó la necesidad de conocer las proyecciones y planificación en la que se encuentra trabajando el gobierno para todo ese sector sur de Mar del Plata y de escuchar a vecinos y vecinas y sociedades de fomento de la zona que ya empezaron a expresarse al respecto. “Es evidente la voluntad y necesidad de los vecinos de participar”, señaló.

En la nota presentada en las últimas horas ante la comisión, vecinas y vecinos autoconvocados plantearon que en las últimas semanas “se han dado a conocer diversos proyectos para el Distrito de Chapadmalal, unos que apuntan a cambios en el ordenamiento territorial, convirtiendo áreas residenciales en centros comerciales, y otros que pretenden regularizar, sin resguardos socio ambientales adecuados, la actividad de alojamientos y cabañas de alquiler”. Incluso recordaron que semanas atrás también presentaron una nota en oposición a esas proyecciones y requirieron la conformación de una mesa de trabajo.

Asimismo, en torno al proyecto particular ya en tratamiento en el Concejo mostraron su “rechazo al cambio de uso de suelo para la instalación de nuevos locales de expendio de cerveza provenientes de casas matrices y de centros de producción ajenos al distrito de Chapadmalal, los cuales tienden a monopolizar el mercado, no son expresiones culturales singulares de Chapadmalal, no coparticipan en la generación de trabajo local ni consolidan retornos económicos “.