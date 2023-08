(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El proceso licitatorio abierto por el gobierno municipal recibió una sola oferta de una empresa interesada en hacerse cargo de la implementación del sistema de reconocimiento facial de personas prófugas y detección de patentes y otros objetos a través de las cámaras de monitoreo. La firma, BTD Analytics SRL, presentó un presupuesto adecuado al oficial de $76,8 millones.

Ahora la propuesta elevada deberá ser analizada por la comisión evaluadora para determinar si se avanzará o no con la adjudicación de la licitación y, por ende, que la empresa quede a cargo de brindar el software para implementar el reconocimiento facial y la detección de objetos a través de las cámaras.

El pliego de bases y condiciones plantea que ese sistema a proveerse debe garantizar “la detección de diferentes objetos y comportamientos dinámicos, utilizando sistemas analíticos y algoritmos, los cuales tomen como fuente de información el sistema de cámaras de seguridad para espacios públicos del Partido de General Pueyrredon o bien segmentos de video captados por cámaras”.

El servicio, en particular, debe incluir por parte de la empresa la provisión del software, la infraestructura requerida para su ejecución, la instalación, actualización y configuración de equipamiento y software necesario para la correcta utilización del sistema, y los servicios de mantenimiento correspondientes.

El plazo de contratación fijado es de 24 meses con una posibilidad de prórroga de hasta 12 meses más. “Una vez adjudicado la Municipalidad se reserva el derecho de postergar la fecha de iniciación de los trabajos, total o parcialmente, cuando razones de interés publico así lo hicieran aconsejable”, sostiene el pliego y también fija que “el precio cotizado es la única y total compensación que recibirá la contratista”.

En cuanto a las características que debe presentar al software el documento oficial plantea que debe permitir analizar segmentos de video en tiempo real y una integración con el sistema actual de videovigilancia utilizado en el Municipio. Y también define que debe permitir un “análisis de video en forma forense digital, permitiendo tomar como fuente de información un segmento del mismo que se encuentre fuera del sistema municipal, el cual permita ser analizado desde la ejecución de diversas analíticas tales como reconocimiento facial, seguimiento de personas, seguimiento de vehículos, entre otros”.

Entre los requisito, fija que el sistema “deberá contar con un índice de efectividad superior al 75% para detectar objetos, patentes y otros elementos, tanto en horario diurno como nocturno en condiciones de luz apropiadas y que “debe ser capaz de comparar con una base de datos propia, o bien integrada desde un organismo tercero, y en caso de encontrar coincidencia emitir una alarma, generando un registro del evento”.

“El sistema debe poder operar sobre todas las imágenes que provengan de la totalidad de las cámaras del Municipio, sin licencias individuales por cámara, tanto en su modalidad en vivo como sobre sus grabaciones (modo forense digital)”, determina el pliego y describe que el sistema deberá funcionar las 24 horas.

Además, en un punto -que fue motivo particular de debate y atención en la discusión dada en el Concejo Deliberante- delimita que “toda la información no relevante para las funciones del servicio (…) deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica en casos de personas no identificadas”. Asimismo, prevé que “en caso de hallazgos relevantes, esta información deberá quedar almacenada en una base de datos que comprenda las fotos y demás datos identificatorios de los individuos o vehículos por un período igual o mayor a 12 meses”.