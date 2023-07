A diez meses de su aprobación, lanzan la licitación del reconocimiento facial

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A casi once meses de la aprobación del pliego en el Concejo Deliberante, no sin polémica en virtud de los cuestionamientos y frenos judiciales que recibió el sistema en Capital Federal, el gobierno de Guillermo Montenegro lanzó la licitación para la adquisición de un software de reconocimiento facial y de patentes en el distrito: destinarán más de 76 millones de pesos.

Desde enero, el 2022 estuvo marcado en materia política, entre otras cuestiones, por la discusión en torno a la incorporación de un sistema de reconocimiento facial en Mar del Plata. Es que, mientras desde el gobierno sostienen que es una herramienta valiosa para la detección de “prófugos” o “acciones relacionadas con un posible hecho delictivo“, no son pocas las voces a nivel nacional e internacional que advierten por los riesgos de su implementación y el uso de los datos registrados.

Por ejemplo, al requerirse criterios de la autoridad de aplicación -en este caso la Secretaría de Seguridad- para definir y actuar ante un “posible hecho delictivo” -es decir, prevenirlo- desde Amnistía internacional advierten que se puede incurrir en metodologías discriminatorias e incluso violatorias de los derechos humanos. De la misma manera se expresaron desde el Inadi y advertían: “No hay una legislación nacional que dé un marco protector de los derechos humanos”.

Muchos de esos cuestionamientos derivaron en presentaciones (y frenos) judiciales a software similares, como el que intenta implementar Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal: probablemente hay sido una de las cuestiones -también mencionada en el tratamiento del pliego en el Concejo- que demoró el llamado a licitación en Mar del Plata.

Al respecto, en abril se conoció que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial -discutido allí desde 2020-, al plantear que uno de los artículos de la norma que reglamentó su uso en CABA “no cumple con la debida protección de los derechos de los habitantes”.

Es que la suspensión del sistema en Capital Federal partió también de la necesidad de garantizar que al utilizarse el sistema no se cometerá un uso ilegal con fines no autorizados de los datos biométricos de las personas que pasen por él pero no sean las buscadas por la Justicia.