Reconocimiento facial: segunda licitación y reuniones con el gobierno nacional

El intendente aseguró que mantiene reuniones con los ministerios de Justicia y de Seguridad para avanzar en su implementación a la espera de adjudicar a una empresa.

La polémica implementación en Mar del Plata de un sistema de reconocimiento facial para la detención de personas con captura activa tuvo novedades esta semana a partir de declaraciones del intendente Guillermo Montenegro, quien aseguró que se encuentra en tratativas con el gobierno de Javier Milei para agilizar la transferencia de datos necesaria de cara a su puesta en marcha. La primera licitación se cayó y esperan el lanzamiento de un segundo llamado.

Este viernes el jefe comunal dio su segunda conferencia de prensa tras una reunión de gabinete y en ella, además de diversos anuncios como el proyecto de ordenanza para limitar el derecho a huelga de los trabajadores municipales, se refirió a la cuestionada iniciativa vinculada a la implementación de un sistema de reconocimiento facial en las cámaras de la ciudad.

¿Por que “cuestionado”? Porque se trata de un sistema que ya fue judicializado en otras jurisdicciones -como por ejemplo, en Capital Federal– frente a las dudas en torno al almacenamiento de los datos biométricos por un área no estatal como puede ser la empresa a cargo del sistema o bien por el uso de datos (estatal o no) de personas con fines no autorizados, como por ejemplo el monitoreo de referentes sociales o políticos sin pedido de captura, sobre todo en tiempos donde la protesta social es foco de una deslegitimación por parte del Estado.

Esos antecedentes estuvieron presentes en el Concejo Deliberante al momento de su tratamiento aunque finalmente fue aprobado el expediente y se autorizó al gobierno a llamar a licitación para proyección su instalación por parte de una empresa privada.

Esa licitación se intentó concretar a mediados del año pasado, cuando se inició el proceso y, con un presupuesto oficial de $76,8 millones solo se presentó una empresa –BTD Analytics SRL– como potencial adjudicataria. Sin embargo, según explicaron fuentes oficiales a Qué digital, el gobierno desistió de avanzar con el proceso licitatorio por las dificultades para articular con el gobierno nacional el acceso a las bases de datos necesarias -por ejemplo, sobre personas prófugas- en medio del cambio de gestión.

En ese marco, este viernes Montenegro dio a conocer que inició gestiones con Ministerio de Seguridad tanto para agilizar la llegada de más fuerzas federales a Mar del Plata como también -junto al Ministerio de Justicia– para “trabajar en la base de datos del software del reconocimiento facial”. “Seguimos trabajando para lo que tiene que ver con la identificación de rostros que puede generar el Centro de Operaciones y Monitoreo, y mecharlo con la base de datos de personas que tiene captura emitida por la Justicia”, señaló.

Tal es así que, según confirmaron a este medio, las autoridades municipales ya estarían trabajando en un segundo llamado a licitación para el reconocimiento facial una vez que estas reuniones con funcionarios de Javier Milei permitan tener mayor previsibilidad y articulación para la efectiva implementación de un sistema que apunta principalmente a identificar rostros pero también detección y seguimiento de vehículos u objetos de interés judicial.