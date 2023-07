A pesar de las promesas, sin avances en el boleto gratuito para terciarios

Su puesta en marcha para este año fue anunciada por el gobierno bonaerense en noviembre. Sin novedades, desde un sector estudiantil advierten por el nivel de deserción.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras la implementación del boleto universitario para quienes asisten a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) ya es una realidad concreta más allá de los pedidos de extensión para las carreras de grado inferior, desde un sector estudiantil del Instituto del Profesorado de Arte “Adolfo Ábalos” (IPA) lamentaron la falta de avances para garantizar el boleto gratuito en los institutos terciarios tras lo anunciado por el gobierno bonaerense en noviembre respecto a su implementación prevista para este año.

“Vimos declaraciones oficiales del ministro de la Provincia de Buenos Aires. En actos, del gobernador Axel Kicillof. Se anunció en términos de declaraciones como un boleto que se iba a aplicar en todos los niveles de educación superior, pero por ahora los únicos lugares donde se empezó a implementar son universitarios“, afirmó en diálogo con Qué digital Ignacio, en representación del cuerpo estudiantil del IPA.

Es por eso que, a partir de las declaraciones del gobierno provincial, muchos estudiantes “lo están esperando” a pesar de que hasta el momento “no hay ninguna reglamentación sobre cómo se va a implementar el beneficio en la Provincia de Buenos Aires ni notificaciones respecto a que el trámite esté avanzando”.

Como referencia, el estudiante toma de ejemplo el proceso de articulación y gestión entre las universidades, y sus rectores, con el Ministerio de Transporte bonaerense bajo reuniones previas “para discutir cómo iba a ser la reglamentación” y la puesta en marcha del beneficio. Sin embargo, en lo que hace a terciarios, asegura que hasta el momento ni directivos ni inspectores distritales concretaron reuniones con el gobierno bonaerense.

“Estamos en una situación que es lo normal en terciarios, lamentablemente. Muchas veces es el último lugar al que llegan las cosas, sobre todo en (institutos de) artística que es la mayoría de Mar del Plata. Si se mira el estado de obras, están en el final del presupuesto de la Provincia. Lo que está pasando es una reproducción de lo que pasa todos los días con cualquier política de Estado pero aplicado al boleto“, analizó.

En noviembre el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, había afirmado en Mar del Plata que en 2023 se avanzaría con la implementación del boleto gratuito para estudiantes de institutos terciarios y de formación en paralelo al beneficio para estudiantes de la UNMdP que ya se puso en marcha.

En este contexto, el representante del cuerpo estudiantil del IPA lamentó la situación particular que atraviesan los institutos terciarios en Mar del Plata al advertir por una “deserción estudiantil”: “Lo que tiene la población de los terciarios, a diferencia de la universitaria, es que en general son de otros sectores sociales con otros ingresos. Es una población que por distintas razones, ya sean laborales o familiares, no se ven en el desarrollo de una carrera universitaria o gente que lo ha intentado y no se ha hallado. Siempre se planteó como un nivel educativo distinto, con mayores dificultades económicas“, describió.

Mientras esas dificultades económicas tienen impactos reales en la posibilidad de sostener la carrera, el referente del IPA adelantó que entre distintos centros de estudiantes de Mar del Plata como el Polivalente de Arte, la Escuela de Artes Visuales “Martín A. Malharro” o el Conservatorio de Música “Luis Gianneo” prevén coordinar acciones para la segunda mitad de año para exigir la implementación del boleto estudiantil como “derecho histórico” del cual, en la lucha por su obtención, se reconocen parte.

En última jornada de reclamo realizada el año pasado, desde los terciarios ya habían puesto de manifiesto su preocupación por nivel de deserción estudiantil provocado por un contexto de crisis económica y social. Los reclamos, previos a la promesa del gobierno bonaerense de la implementación del boleto para este año, giraron principalmente en torno a la Ley 14.735 aprobada por la legislatura provincial en julio de 2015.

Allí, se estableció la creación de un régimen de Boleto Especial Educativo (BEE) destinado a estudiantes de todos los niveles: inicial, primario, medio, terciario, superior universitario y de formación profesional y bachilleratos.