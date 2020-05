Acompañantes terapéuticos: una protesta para visibilizar incumplimientos y reclamos

Se movilizarán este lunes y piden que su tarea sea reconocida como una prestación básica de la discapacidad además de que las obras sociales y prepagas les paguen lo adeudado.

En el marco de la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus, quienes se desempeñan como acompañantes terapéuticos realizarán una manifestación este lunes ya que buscan que su profesión sea reconocida en las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como una prestación básica de la discapacidad. Aseguran que en cuarentena hay obras sociales y prepagas que “se niegan a cubrir” la prestación y “demoran los pagos atrasados”.

En ese marco, los trabajadores y trabajadoras decidieron salir a la calle para visibilizar la “extrema vulnerabilidad y emergencia económica” en la que se encuentra el sector. La manifestación tendrá lugar este lunes a la mañana en Luro e Yrigoyen, respetando “las medidas sanitarias sobre el distanciamiento social y el uso de tapabocas” y con el objetivo de sumar firmas para ser presentadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

“Consideramos que muchos problemas que hoy nos aquejan son por no estar nomenclados. La Ley 24.901 de 1997 menciona las prestaciones básicas de discapacidad, y nosotros no somos nombrados. De ahí que, haciendo uso de ese vacío legal, las obras sociales muchas veces nos enmarcan forzadamente al nomenclador ‘maestro de apoyo’ pagando mucho menos de lo que correspondería”, denunciaron.

Además, en medio de la cuarentena por la pandemia de covid-19 “muchas obras sociales no están respetando los plazos de pago estipulados o (están) intentando evitar la cobertura de determinadas prestaciones, dejando a muchos compañeros sin ingresos o en la calle y a muchos acompañados sin prestación y por ende violando derechos”, según expusieron. A raíz de esta situación le exigen a la Agencia Nacional de Discapacidad “ser nombrados en una resolución como prestadores básicos de discapacidad”.

“Lo que solicitamos, lejos de ser pretencioso o desproporcionado, se ve apoyado en la Resolución 136/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad con fecha 17 de mayo del corriente, donde se estima conveniente ampliar prestaciones de habilitación contempladas por el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad que establece la Ley 24.901”, explicaron.

En ese sentido, quienes se desempeñan como acompañantes terapéuticos afirman que la Agencia definió que “las prestaciones de marzo, abril y mayo deben ser abonadas mediando presentación de documentación respaldatoria y declaración jurada del prestador”. Pero esta consideración no se aplica en el sector por no estar nombrados, “salvo aquellos colegas que se ven forzados a nomenclarse como ‘maestro de apoyo’”.

Por otro lado, reconocieron que la Agencia les propuso reunirse en octubre para revisar esta cuestión pero las trabajadoras y los trabajadores “es imposible esperar hasta entonces” para presentar su solicitud, dado que están atravesando una situación de “extrema gravedad”.

Sobre los incumplimientos y demoras en los pagos por el servicio que prestan, advirtieron que han elevado sus reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). “La SSS publicó un link, que no funciona, para que podamos saber si nuestra obra social está o no bajo su órbita. Habría que determinar, y en esto apelamos al saber colectivo, a qué ente deben dirigirse los reclamos de aquellas obras sociales que no dependen de la SSS”, resaltaron.

Por último, y previo a la movilización reiteraron sus consignas: “Pedimos ser nombrados y reconocidos, visibilizando el atraso de la Ley 24.901 y solicitando una resolución de emergencia que la enmiende y nos mencione explícitamente, para poder ejercer nuestros derechos y también los ejerzan nuestros acompañados, hasta tanto esa ley sea rectificada por los órganos competentes”.