ARA San Juan, seis años: críticas contra una causa judicial “demasiado lenta”

(Fotos: Diego Izquierdo / Télam)

Con el lamento de familiares y funcionarios por una causa judicial que “va demasiado lenta”, este miércoles la Base Naval de Mar del Plata fue escenario de un nuevo homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan al cumplirse seis años del último contacto del submarino.

El acto se llevó a cabo con la presencia al igual que el año pasado del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien aseguró que los marinos “se han transformado en un símbolo para sus familiares y para todos los argentinos”.

Este miércoles se cumplieron seis años desde la última comunicación de la tripulación del submarino con la Armada Argentina mientras navegaba en una misión de rutina hacia su puerto de base en Mar del Plata: un año y dos días después -el 17 de noviembre de 2018- sería encontrado siniestrado a 800 metros de profundidad.

El acto se realizó en el Museo de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la escollera Norte junto a la Base Naval. Allí se inauguró un monumento donde fue emplazada la hélice de bronce que el ARA San Juan utilizó hasta 1995, que en su base lleva la leyenda “En patrulla eterna”, y se colocaron placas con los nombres de los 44 tripulantes.

Según informó la agencia Télam, fue allí que el ministro Taiana expresó compartir con las y los familiares la opinión de que la causa judicial que investiga el suceso “va demasiado lenta”. “Todos quisiéramos que eso avanzara y finalizara y no que quede sin aclaración”, aseguró.

En esa línea, Marcela Moyano, esposa del submarinista Hernán Rodríguez, pidió también “avances en la investigación”, y expresó en diálogo con Télam el “miedo a que nunca se sepa qué pasó”. “Como cada aniversario, pierdo la voz por cómo me afecta y me moviliza, y el hecho de que no haya ningún avance en la justicia agrava aun más ese sentimiento”, lamentó.