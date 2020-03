Centro de Asistencia del Puerto: “No funciona como debería funcionar”

Familiares de víctimas de hundimientos buscan que el CAPPS reciba una mayor estructura estatal para que funcione en todo su potencial a nueve meses de su inauguración.

(Foto: archivo / Ningún Hundimiento Más)

Desde junio, en el corazón del Puerto funciona un Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad del Puerto (Capps), creado con el fin de asistir a los trabajadores portuarios y sus familias, como también generar un estudio de la situación estructural del puerto para abordar integralmente la problemática de los hundimientos. Sin embargo, los familiares de víctimas de naufragios, claves para su inauguración, aún buscan que pueda funcionar en todo su potencial.

En el Puerto en el que a pesar de sus serios problemas estructurales y laborales aún no se designó un titular del Consorcio por el gobierno actual, no es de sorprender que lleguen críticas para un dispositivo que, además de nuevo, todavía está en proceso de consolidación ante la tamaña tarea de revertir o al menos generar presencia Estatal en un área tan sensible.

“No funciona como debería funcionar”, aseguró a Qué digital, Guillermina Godoy, una de las impulsoras del proyecto. Las razones, la necesidad de garantizar la articulación del dispositivo con las ciudades o provincias de origen de los marineros portuarios y el trabajo en armonía con otros proyectos que puedan iniciarse en ese espacio.

“Si bien está funcionando, ahí hay un instituto. El Consorcio Portuario cedió ese lugar, que se habilitó en su momento y todo fue lamentablemente mucho para las fotos, que fue cuando estuvo Leonardo Sarquís”, apuntó Godoy y agregó: “Hoy no está funcionando como debiera funcionar. Falta la estructura pero a nivel Estado, entonces a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) les pedimos que vean de qué manera se pueden solucionar todos los problemas en el CAPPS”.

“Se tiene que gestionar y articular para damnificados de otras provincias, porque tenemos de Corrientes, gente que prácticamente vive en Madryn, San Bernardo. Los chicos estaban acostumbrados a que los padres estén un mes o dos meses afuera, pero en esos casos el padre volvía, hoy se está tornando difícil. Se pide que se gestione con otros municipios u otras entidades para que otras provincias sean alcanzadas”, cerró.

Estos planteos de los familiares fueron hechos el último martes en una reunión multisectorial que tuvieron en el Espacio Unzué, de la cual participaron familiares de víctimas de buques hundidos, el subsecretario de Agricultura Ganadería y Pesca bonaerense, Leonardo Laguna Weinberg; la secretaria de Desarrollo Social municipal, Verónica Hourquebié; el presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini, representantes de Desarrollo Social de la Nación y representantes del Centro de Asistencia del Puerto.

Cabe recordar que el CAPPS, ante el cambio de gestión, busca poder garantizr la continuidad del poryecto, más allá del color político, al tratarse de una política inédita y que fue inaugurada por la gestión anterior. “Nuestro mayor desafío consiste en garantizar la continuidad del dispositivo”, declaraba días atrás Claudio Cepeda, responsable del CAPPS.