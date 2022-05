Colectivos: reunión clave ante otro anuncio de paro por 72 horas

(Foto: archivo / Qué digital)

Lo que advirtió el jueves pasado la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lo ratificó este lunes a primera hora: si en las próximas horas en una nueva reunión prevista no hay acuerdo de recomposición salarial este martes se iniciará en todo el interior del país, y por ende en Mar del Plata, un paro de colectivos de 72 horas al vencerse la conciliación obligatoria que fue dictada hace diez días, después de una medida de fuerza que duró doce horas.

Tal como lo había expresado la semana pasada en un comunicado, la UTA ratificó este lunes a primera hora de la mañana que se mantiene la falta de acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector en el interior del país a partir de la postura de los empresarios de aprovechar la paritaria para presionar a los gobiernos nacional y provinciales para obtener un aumento en los subsidios que aporta el Estado.

Ya la semana pasada la UTA había planteado que en caso de no llegar a un acuerdo se dispondría un paro de colectivos urbanos y de media distancia de 72 horas a partir de las 0 del martes para los servicios urbanos y de media distancia -con réplica en Mar del Plata- y eso podría ser ratificado en caso de que a lo largo de este lunes no haya acuerdo entre las partes.

“Pasaron trece días y hoy es la última audiencia. En principio el viernes nos habían notificado que iba a ser presencial, que nos íbamos a juntar en una oficina y hasta que no encontráramos la solución no íbamos a salir, pero el viernes a última hora se notificó que la audiencia será virtual que no es lo mismo así que las expectativas, y ojalá me equivoque, no son buenas. Y las medidas de fuerza van a ser por 72 horas a partir 0 del martes”, declaró este lunes Jorge Kiener, secretario de interior de la UTA nacional, en diálogo con radio Brisas(98.5).