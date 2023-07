Conflicto en Rossi Rossi: reclamó sumas salariales adeudadas y la echaron

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio se declararon en estado de “alerta y movilización”. “Si esto se replica, las medidas de fuerza se van a agudizar”, advirtieron.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una trabajadora de la reconocida cadena de indumentaria Rossi Rossi fue echada en las últimas semanas y desde el Sindicato de Empleados de Comercio decidieron denunciarlo públicamente ya que aseguran que el despido está vinculado a un reclamo por sumas salariales adeudadas. Se declararon en estado de “alerta y movilización” y advirtieron: “Si esto se replica, las medidas de fuerza se van a agudizar“.

Darío Zunda, el secretario gremial del sindicato, encabezó una conferencia de prensa este viernes por la mañana frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde tenían previsto llevar adelante una audiencia con la parte patronal.

El origen del conflicto, explicó el dirigente sindical, tiene un trasfondo y es el del inicio de reclamos por parte del sindicato por falta de pago de horas extras y “compensaciones de feriados” que, afirmaron, no correspondían. De todos modos, destacó que en ese entonces la patronal había accedido a los planteos del sindicato.

“Pasadas dos semanas se produce el despido de una trabajadora que había realizado un reclamo importante por falta de pago de horas extras“, advirtió Zunda, sobre el punto que hizo precipitar el conflicto.

“Una semana después a la trabajadora le llegó un telegrama de despido con causa, algo que es inadmisible porque no había causas para despedirla. Dicen que no tenía simpatía por la empresa, que no quería trabajar, cosa que no es cierta, llevaba años de experiencia. Pero cuando hay una exigencia la empresa reacciona así, los reclamos gremiales tienen estas respuestas. Es inadmisible que después de juntarnos a negociar manden un telegrama de despido“, apuntó.

Zunda, además, aseguró que ya insistieron en tres ocasiones ante la patronal para que retrotraiga la medida pero siguen sin responder favorablemente. “Pedimos que se retrotraiga la medida, que se reincorpore a la trabajadora y conversar por las demandas que la empresa tendría con ella y con otros trabajadores para ver si nos podemos poner de acuerdo. Esa es nuestra exigencia, declarando el estado de alerta y movilización del gremio y desarrollando alguna protesta en algunas sucursales, para que los trabajadores sepan lo que está pasando”, advirtió.