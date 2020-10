Coronavirus: “El plasma no demostró en ningún tipo de estudio que sea beneficioso”

Así lo expresó el médico y docente marplatense Pablo Corral en el marco del primer estudio enfocado en probar el tratamiento de pacientes de covid-19 con neumonía severa.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras darse a conocer los resultados de “PlasmAr“, el primer estudio enfocado en probar la evolución de pacientes con neumonía severa y con coronavirus tratados con plasma de convalecientes, el cual no arrojó resultados significativos, el médico, docente e investigador marplatense, Pablo Corral fue contundente ante estos resultados e informaciones que circularon sobre su uso: “El plasma no demostró en ningún tipo de estudio que sea beneficioso, no sabemos si el plasma sirve”. De todas maneras continúa la donación y se esperan resultados de un estudio estatal a nivel provincial con pacientes moderados.

Este estudio de plasma realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires junto con otras instituciones como el Hospital Privado de Comunidad, demostró que en pacientes graves con neumonía severa no generaba beneficios con la inclusión del plasma. “Hay estudios en marcha que demostrarán si sirve o no, pero hoy nadie sabe si realmente el paciente que recibe plasma le va a ir mejor que al que no lo recibe, la realidad es esa”, expresó Corral en diálogo con Radio Brisas 98.5.

De todas maneras, en relación a este estudio, esta mañana el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán se refirió y aclaró que ya habían desestimado su uso en pacientes graves y direccionaron sus estudios hacia pacientes moderados con quienes aseguran tener buenos resultados.

“Lo redirigimos a pacientes que estuvieran por entrar a un respirador, pacientes que empiezan a tener problemas respiratorios. Ahí es donde nos está dando los resultados que hasta ahora son buenos y estarán consolidados en un estudio de investigación que oportunamente se va a comunicar”, aclaró.

Asimismo, el médico y docente de Fasta comentó que igualmente es importante que el paciente que recibió el alta de coronavirus done plasma. “Es importante que aquel que se recuperó de coronavirus done el plasma porque hay estudios que se siguen realizando y se necesita de la donación para continuar con los estudios”, agregó al respecto.

En la Provincia de Buenos Aires, ya se recibieron donaciones de 1756 pacientes recuperados de coronavirus, con los cuales se pudo tratar en el marco de estos estudios a 4.800 pacientes.