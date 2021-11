Desde este martes se podrá visitar la Fragata Libertad en Mar del Plata

(Foto: Qué digital)

Las autoridades de la Base Naval confirmaron que desde este martes abrirán las puertas de la Fragata Libertad en Mar del Plata para quienes deseen acercarse y conocerla por dentro, al menos hasta el viernes, antes de su partida a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca.

Según informaron autoridades de la Armada, desde este martes y por orden de llegada las y los curiosos podrán pasar a conocer el buque escuela que este lunes terminó con su 49° viaje de instrucción con 27 oficiales, 59 guardiamarinas en comisión y 174 suboficiales a bordo.

Como suele suceder, la Fragata Libertad es un atractivo más de Mar del Plata pero por la pandemia no podía ser visitada desde 2019. No obstante, y pese a que no estaba previsto, desde la Base Naval anunciaron que abrirán las puertas del buque para conocerlo.