Discapacidad: prestadores solicitan al gobierno una audiencia ante una situación “crítica”

Temen por la continuidad de las prestaciones tras el último aumento y el gran desfasaje que arrastran ante la inflación y el retraso de los pagos.

(Foto: archivo / Qué digital)

La situación de las y los trabajadores prestadores de discapacidad continúa agravándose no solo por la aplicación de geolocalización que entró en vigencia en febrero, sino por los aumentos que definió días atrás la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de un 20% en enero y un 10% para febrero que, lamentan, resultan “insuficientes”, potencian la precarización que sufren y ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones. Pedido de audiencia al gobierno nacional.

El slogan “discapacidad en emergencia” se transformó en “discapacidad en urgencia” para las y los trabajadores nucleados en Prestadores Unidos MDP ante una nueva situación que definen como “crítica” tras el reciente incremento de las prestaciones que, consideran, solo profundiza la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación y sumado a que los pagos se concretan de 30 a 90 días después de la facturación en los mejores casos.

Según la información oficial, el organismo, conducido por Diego Spagnuolo, concretó una reunión a fines de enero con el Directorio de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad y las entidades que lo componen, para definir un aumento del 20% para las prestaciones de enero y un 10% acumulativo para febrero que, en total, representan un incremento del 32%.

Sin embargo, como parte de la realidad laboral que viven en común acompañantes terapéuticos, terapistas ocupaciones, kinesiólogos y fonoaudiólogos (entre otros profesionales), ese aumento va a ser percibido recién en el mes de mayo por lo que el impacto en el bolsillo de las y los prestadores de discapacidad termina perdiendo frente a la inflación actual y la proyectada.

En concreto, desde Prestadores Unidos MDP calcularon que ante una inflación interanual que supera el 200% y un aumento total de 144% en las prestaciones hasta enero, acumulan un desfasaje de al menos un 117% en sus honorarios al momento de la facturación pero puede llegar al 170% al cobrar lo trabajado en un plazo mínimo de 60 días.

En ese sentido, desde diciembre solicitan a través de distintos canales formales reuniones a las autoridades de la Andis para plantearles su situación aunque aseguran que fueron “discriminados” ante la falta de respuesta a diferencia de otros sectores como los transportistas: “Somos agrupaciones que pertenecemos a distintos lugares del país, con muchísima trayectoria en la lucha. Hemos ido personalmente a entregar los petitorios y no tuvimos ninguna respuesta“, señalaron desde Prestadores Unidos MDP respecto de los vínculos que trazaron con trabajadores organizados de otros distritos.

EL RECHAZO A LA GEOLOCALIZACIÓN

Mientras tanto, las prestadoras organizadas esperan el avance de una presentación judicial contra la aplicación de geolocalización que dispuso el anterior gobierno antes de su salida y que entró el vigencia a partir del 1° de febrero. La medida se trata de un aplicativo de “registración, geolocalización y validación de prestaciones” que deben utilizar todos los prestadores, beneficiarios y agentes del seguro de salud.

Los prestadores, que desde hace tiempo reclaman por sus condiciones laborales (y de vida) en paralelo a las demoras en los pagos y los bajos honorarios, rápidamente rechazaron la medida al considerar que atenta contra la privacidad de las personas con discapacidad y prestadoras pero también contra la calidad de la prestación al estar constantemente geolocalizadas. Además, lo calificaron como una medida “elitista” ya que no todas las personas con discapacidad cuentan con recursos económicos para acceder a dispositivos móviles e internet.

“Si seguimos así las prestaciones de discapacidad no se van a poder seguir dando. Es una situación completamente urgente. No hay más tiempo para esperar. La gestión nos pide tiempo, pero es un tiempo que ya no tenemos“, lamentaron desde el colectivo de prestadores de Mar del Plata.