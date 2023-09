Docentes universitarios rechazaron la propuesta salarial del gobierno

Con reparos, la mayoría de las y los docentes nucleados en ADUM decidió no aceptar el 10% extra propuesto para septiembre.

(Foto: archivo / Qué digital)

Docentes nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) resolvieron no aceptar la propuesta de actualización salarial realizada en los últimos días por el gobierno nacional: constaba de sumar un 10% para el mes de septiembre. La gran mayoría de los sindicatos nucleados en el Frente de Asociación de Base (FAB) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) también la rechazó, aunque apuntaron a la conducción del frente gremial por falta de claridad en la comunicación de la propuesta.

En los últimos días, la asociación sindical que nuclea a quienes ejercen la docencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata llevó adelante una consulta entre quienes están afiliados para determinar qué respuesta dar a la propuesta salarial ofrecida por el Ministerio de Educación de la Nación.

Según informaron en las últimas horas, el resultado de esa encuesta arrojó un 56% de votos por el rechazo de la propuesta de actualización salarial. De la misma manera de ADUM, 12 de 14 sindicatos que integran la FAB (agrupación de sindicatos disidente de la conducción actual de la Conadu) también votaron por la negativa.

Desde la conducción de la FAB, sin embargo, consideraron que al momento de la votación no tenían información completa sobre la propuesta, por lo cual responsabilizaron a la Conadu y plantearon que quizás una parte de los votos negativos tenían que ver con el no alcance de ese incremento a los salarios de Ayudante y Jefe de Trabajos Prácticos, al no impactar en la “garantía salarial” que perciben.

Esa situación, no obstante, se habría solucionado en un acuerdo fechado en el 8 de septiembre en el marco de la Paritaria nacional docente donde se acordó un nuevo salario mínimo gracias a una actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que representaría una “mejora sustancial” en la propuesta puesta a consideración de las personas afiliadas.

De aplicarse lo acordado en la paritaria nacional, explicaron que los salarios pasarían a tenr un incremento del 21,21% en septiembre, de un 33,33% en octubre y un 51,51% en diciembre, con lo cual las remuneraciones de agosto de 165.000 de bolsillo pasarían a 200 mil en septiembre y llegarían a 250 mil en diciembre para el rango medio de las dedicaciones semiexclusivas.

“Esto habla de una federación que dificulta la relación y la necesidad de construir un diálogo con las representaciones docentes más eficaz. Ese diálogo no solo permitiría llegar a las consultas realizadas por los sindicatos con información precisa, sino también permitiría poder convocarlas de manera oportuna”, consideraron desde la FAB en la misiva dirigida a la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio.

De la misma manera, destacaron que el reciente anuncio de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 1,7 millones de pesos desde el 1° de octubre permitirá “que ningún docente universitario fuera alcanzado” por el tributo.