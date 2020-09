Femicidios en cuarentena: se registraron 111 víctimas en medio de la pandemia

En relación al mismo período de 2019 hubo un 25% más de casos a nivel nacional, según relevaron desde el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata.

(Foto: archivo/ Qué digital)

En los meses en los que se tomaron las medidas de aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus de todo el país, la violencia de género no solo no cesó, sino que según relevaron a nivel nacional desde el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata (Ofemmm) registraran 111 femicidios en todo el país, cifra que representa un 25% más con respecto al mismo período que en el 2019.

Según el segundo informe cuatrimestral de femicidios, entre mayo y agosto de este año dentro del aislamiento social y preventivo, se registraron 71 femicidios y 6 vinculados. De ellos, describieron que la violencia extrema afecta mayormente a mujeres de entre 21 y 40 años (46,5%), seguidas por víctimas de entre 41 y 60 años (24%), menores de de 20 años (20%) y mayores de 60 años (5%).

En el informe, desde la Multisectorial de la Mujer destacaron tres aspectos para analizar la problemática de los femicidios: disponibilidad de cuerpos jóvenes y adolescentes, consecuencias del aislamiento en el incremento de casos, y causas del aumento de la ferocidad en los ataques.

“Nos estremece y conmueve la muerte joven, la muerte adolescente, la disponibilidad de sus cuerpos ante la ferocidad del patriarcado”, subrayaron desde el Observatorio y agregaron: “Esto representa a nivel simbólico, el ejercicio del poder masculino para hacer lo que le plazca con los cuerpos femeninos y disidencias”.

A su vez, desde el Observatorio advirtieron sobre “el discurso culpabilizador hacia las adolescentes víctimas de violencia y la resistencia a contextualizar estos casos, en primer lugar, como hechos de violencia contra las mujeres y, en segundo lugar, como un problema social y no un hecho policial aislado”.

Del relevamiento también se desprende que las medidas de aislamiento potenciaron la violencia machista en la intimidad del hogar y cómo la cuarentena dificulta en algunos casos efectuar las denuncias. Es una de las interpretaciones por las cuales remarcan que en los más de cinco meses de cuarentena ya hubo un 25% más de femicidios en comparación al mismo período del año pasado, donde se registraron 80 asesinatos.

“Esto se debe al poder y control que el victimario ejerce sobre su víctima, durante el encierro por el ASPO, que agrava aún más esta situación, aumenta el grado de brutalidad y ferocidad, se acelera el círculo de la violencia machista y lamentablemente en muchos casos con el resultado final del femicidio”, indicaron.

Las medidas impulsadas por la pandemia de covid-19 dejaron al descubierto lo que ya existía y se exacerbó aún más durante la emergencia sanitaria. “La mujer al verse obligada a aislarse junto a su agresor aumenta su desprotección. La posibilidad de denuncia de las víctimas se complejiza en el actual contexto de aislamiento como así también las intervenciones de lxs profesionales que en la mayoría de los casos no atienden en forma presencial cosa que no solo dificulta una evaluación integral sino que no tiene la privacidad pues un muchos casos al hacer la denuncia la mujer está con su agresor”, explicaron.

Según el informe, de los femicidios que se produjeron este cuatrimestre el 76,3% fue cometido por ex parejas, concubinos, cónyuges o novios. El 7 % del vínculo es filial, el 4% no tiene relación con la víctima y del 5% no se tienen datos. “Podemos ver que en más del 80% de los casos los femicidios se producen dentro del ámbito íntimo y familiar”, recalcaron.

Por último, desde el Observatorio se detuvieron en analizar la ferocidad en los ataques hacia el cuerpo de las mujeres. En el relevamiento de datos del 2019, la mayor causa de muerte en los femicidios era por el disparo, en cambio en este año la causa de muerte con mayor porcentaje es el contacto directo con la víctima entre los golpes, estrangulamiento y armas blancas, lo cual se observa en más del 64% de los casos.

“En el contexto de aislamiento por la cuarentena no podemos dejar de señalar que el hogar cuando se convive con el agresor termina siendo el lugar más inseguro para la mujer”, concluyeron desde el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata mientras que insistieron en que se implemente la Emergencia Nacional en Violencia hacia las Mujeres y Disidencias.