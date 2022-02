Se encontraron con un tiburón mientras pescaban en la Escollera Sur de Mar del Plata

Un grupo de pescadores que estaba en el lugar grabó el ejemplar de importante tamaño a pocos metros de las rocas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En lo que parecía una noche de pesca más en la famosa Escollera Sur, un grupo de pescadores se asombró al encontrarse con un tiburón de un tamaño considerable que pasó muy cerca de ellos, por lo que decidieron filmarlo y capturar el inusual acontecimiento en la costa de Mar del Plata.

El video fue grabado por el pescador Darío Iturralde, quien fue uno de los que estuvo en el lugar del hecho en la noche de este lunes. Una vez que lo subió a sus redes sociales, las sorprendentes imágenes no tardaron de replicarse por los diferentes perfiles y rápidamente se hizo viral.

Al grupo de pescadores no solamente le llamó la atención la presencia del tiburón muy cerca de las piedras de la Escollera Sur de Mar del Plata, sino el tamaño del ejemplar.

Al respecto, el referente de Fauna Argentina, Juan Lorenzani, dialogó con Qué digital y expresó que si bien no es posible confirmar de qué especie de tiburón se trataba, sí es posible percibir que fue uno de gran tamaño. “Frente a nuestras costas hay tiburones que son costeros, pero habitan mucho más profundo, y después tiburones más oceánicos, pero en la zona costera habitan tiburones”, confirmó.

De todos modos, aclaró que ninguna de las especies de tiburón que habitan en Argentina representan peligro alguno para el ser humano. “No atacan a los humanos por lo que se conoce. Por eso no habría que preocuparse“, aclaró.

Más allá de que no resultan peligrosos para los humanos, el hecho de que esté tan cerca de la costa es algo poco común: “Que un ejemplar de tiburón de esas características estén tan cerca no es común. Si bien pueden arrimarse a la orilla quizás por comida, no es habitual”, dijo y recordó que cuatro años atrás en Escollera Norte hubo un caso similar.

En ese entonces, el tiburón que se había presentado era de aproximadamente 1,20 metros: “Estaba muy cerca de la escollera pero al poco tiempo de nadar en la zona murió. Otra de las hipótesis es por que ese animal pudo haberse acercado a la costa tras sentirse enfermo“, explicó Lorenzani.