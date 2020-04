Hoteleros y gastronómicos piden “medidas paliativas” para evitar cierres definitivos

Hicieron una serie de gestiones ante los gobiernos nacional, provincial y municipal para mantener a flote el sector en medio del aislamiento.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Múltiples sectores del rubro hotelero y gastronómico de Mar del Plata llevan adelante gestiones ante empresas privadas y los gobiernos municipal, provincial y nacional con el objetivo de conseguir “medidas paliativas” para prevenir posibles cierres definitivos ante las duras consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

En una ciudad tan dependiente del turismo como Mar del Plata, el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente desde el 19 de marzo y al menos hasta el 26 de abril está generando serias complicaciones para los emprendimientos hoteleros y gastronómicos que, además de la dificultad de mantener las fuentes laborales, temen por cerrar puertas definitivamente.

Es por eso que la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) se sumó a las gestiones que hizo la Federación que los nuclea a nivel nacional y, a nivel local, junto a los sindicatos del rubro, está buscando el acompañamiento de proveedores, servicios y del gobierno para sobrellevar los costos de mantener las puertas cerradas.

Por ejemplo, ante la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) solicitaron que se les cobre por la energía consumida y no por la contratada, mientras que a Cablevisión le pidieron que no les cobren los meses en los que no tienen las puertas abiertas por la vigencia del aislamiento.

Asimismo, ante el Municipio solicitaron que se los exima del pago de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene durante el periodo que rija la medida de emergencia y también de la Tasa de Servicios Urbanos para hoteles.

A nivel provincial y nacional, por su parte, bregan por el aplazamiento de los impuestos indirectos en los servicios públicos de gas y electricidad mediante un documeto dirigido a ENARGAS, OCEBA, AFIP, ARBA y ARM dado que incrementan el monto de la factura en hasta un 67%.

Desde el sector advierten que de no atenderse su situación en este contexto “se verán imposibilitados de abonar los gastos que involucra el giro de cada empresa como sueldos, cargas sociales, contribuciones patronales, impuestos directos e indirectos, tasas retributivas, aranceles de entes representativos de derechos autorales y facturas de servicios”.