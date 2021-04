Instalan un “punto verde” en el Museo MAR para recolectar residuos tecnológicos

Este sábado de 10 a 14 en Avenida Felix U. Camet esquina López de Gomara estarán recibiendo desechos tecnológicos que ya no se utilicen.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

¿Tenés residuos tecnológicos en tu casa que ya no uses y no sabes dónde desecharlos? Este sábado en el Museo MAR y de 10 a 14, la ONG Pata Verde y la empresa Desechos Tecnológicos instalarán un “punto verde” para recibir este tipo de desechos.

Según señalaron desde Pata Verde estarán recibiendo computadoras, celulares, impresoras, monitores, mouses, cables, teclados, televisores y electrodomésticos en general en el Museo MAR. Sin embargo, aclararon que en este caso no se recibirán ni pilas, ni lámparas, ni tonners.

Desde la ONG invitaron a vecinos y vecinas de la zona norte que buscaban un punto verde para poder arrojar sus residuos electrónicos. Es importante resaltar que quienes se acerquen deberán respetar el uso de tapaboca-nariz. La jornada también cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires

El Punto Verde anterior se realizó el 21 de marzo, en las lagunas de Punta Mogotes y la jornada concluyó con la recolección de 1 tonelada de residuos electrónicos, que contó con la participación de unas 150 familias que se acercaron a llevar sus electrodomésticos en desuso.

Leandro Espina integrante de la agrupación La Pata Verde, comentó que este sábado participará la empresa Desechos Tecnológicos que es un emprendimiento que recibe y recicla los componentes electrónicos para convertirlos en materia prima y volver a darles un nuevo ciclo útil.