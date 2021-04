Reciclaje, sustentabilidad y críticas: “El daño que provoca la no gestión es enorme”

Referentes de distintas ONG se unieron y conformaron “La Pata Verde”, una organización que realiza acciones concretas en cuestión ambiental.

(Foto: Facebook "La pata verde")

En Mar del Plata hay un movimiento de militantes que viene trabajando en la promoción de políticas públicas socio ambientales y, en el marco de la pandemia, distintas organizaciones no gubernamentales que habitualmente conforman el Foro Costero Ambiental decidieron reunirse para trabajar en acciones concretas. De esta manera se conformó “La Pata Verde”, que tiene como objetivo poner en agenda la problemática, porque el cuidado del medioambiente necesita de políticas públicas por un futuro sustentable.

“La Pata Verde” surgió en el 2020, en medio de la cuarentena y con medidas estrictas de circulación. Referentes de distintas ONG veían con preocupación la falta de respuestas de los gobiernos a sus pedidos por la implementación de acciones específicas, por lo que se organizaron y pusieron manos a la obra por su cuenta.

“A la ciudad le falta todo, no hay una gestión y el daño que provoca la no gestión es enorme; el costo va a ser muy caro”, definió Facundo Flores, integrante de “La Pata Verde”, en dialogo con Qué digital.

En primer término pudieron gestionar la utilización de dos espacios para comenzar a realizar jornadas de actividades sustentables como son los denominados “Puntos Verdes”, destinados a la recolección de residuos tecnológicos junto a empresas.

Así en la primera jornada en el Complejo Punta Mogotes lograron recolectar una tonelada de desechos y el sábado pasado obtuvieron un nuevo récord en el Museo MAR: en cuatro horas lograron recolectar tres toneladas de basura electrónica. Este tipo de iniciativas cuenta con otro eslabón muy importante como es la empresa Desechos Tecnológicos S.R.L. que se ocupa de darle el tratamiento que corresponde a los residuos.

Facundo junto a compañeros y compañeras de “La Pata Verde” tienen como objetivo seguir con este tipo de campañas durante el año y ampliarlas a otro tipo de desechos. “Buscamos soluciones de fondo y poder hacer un experimento de lo que sería una correcta gestión ambiental en la ciudad”, explicó.

Con críticas a la gestión de los residuos sólidos urbanos, la idea de las organizaciones seguir marcando el camino a adoptar por parte de los diferentes estratos del Estado y llamar la atención de quienes deben tomar decisiones para apoyarlos o bien facilitar sus tareas de conciencia ambiental.

– En el último punto verde recolectaron tres toneladas de residuos tecnológicos. ¿A qué consideran que se debió semejante respuesta?

-Desde el vamos fue una buena campaña de difusión, los medios y en las redes fueron fundamentales. Nosotros tenemos asignado un presupuesto, ponemos dinero de nuestro bolsillo que va a asignado a las redes sociales y con eso pudimos tener un amplio alcance de esta convocatoria. La otra tarea la desarrollaron los medios de comunicación, que se coparon en difundir toda la movida. Por otro lado, la parte fundamental de que la campaña funcione es el apoyo de espacios de gobierno para desarrollarla. En nuestro caso es el Complejo Punta Mogotes y del director del Museo MAR que nos cedieron estos espacios, son lugares abiertos donde se puede desarrollar la actividad y cumplir con todos los protocolos.

Otra pata fundamental es la empresa Desechos Tecnológicos que es la que le da tratamiento a estos desechos y sin ellos no podría ser posible. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tipo de puntos verdes es una deuda pendiente que hay con los vecinos y que la Municipalidad nunca llevó adelante. La gente acumula estos residuos o los saca a la calle, la mayoría termina en el predio de basura. Este tipo de artefactos tiene ciertos materiales peligrosos que se filtran a las napas y contaminan.

-¿Cómo surgió “La Pata Verde”?

-En el Foro Costero Ambiental con las organizaciones siempre estuvimos en contacto, a partir de marzo del 2020 tuvimos que suspender toda la agenda que teníamos programada, obviamente por las restricciones. Reprogramamos todo y varios integrantes de distintas organizaciones seguíamos en contacto y veíamos que cuando este tipo de agendas ambientales se frenan empiezan a aparecer los problemas de la no gestión. Como la Municipalidad y la Provincia no hacían nada decidimos conformar una organización nueva con cabecillas de las diferentes organizaciones más activas ambientales de la ciudad. Decidimos armar “La Pata Verde” orientado ya no a políticas de mitigación de saneamiento sino más bien de gestión ambiental concreta. Buscamos soluciones de fondo y poder hacer un experimento de lo que sería una correcta gestión ambiental en la ciudad.

Nosotros entendemos también que la cuestión ambiental debe ser política pública que no quede solo en un acto, como por ejemplo una jornada de limpieza en una playa que no está para nada mal porque sirve para generar conciencia, pero en realidad el trasfondo es denunciar que estamos pagando millones todos los meses y la empresa encargada de realizar la limpieza no la realiza y el ente encargado de controlar, que es el Emsur, no lo hace.

-¿Qué proyectos tienen para el 2021?

-Tenemos una agenda completa hasta el 2021. La idea es seguir trabajando todo lo que es Punta Mogotes. Todavía estamos tratando de cerrar con Provincia a ver si es factible esto y si se puede llegar a hacer. La idea es operar en lugares de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires dentro de la ciudad.

– Para aquellas personas que no conocen “La Pata Verde”, ¿les podrías explicar qué pasa con esos desechos que acumulan en sus casas?

-El problema con los residuos electrónicos, cuando están en el hogar, más que nada es que ocupan lugar. Siempre que estén en bajo techo y en condiciones normales no contaminan. El problema es cuando son arrojados a un relleno sanitario en donde sí contaminan, las plaquetas tienen materiales que son metales pesados. Hay pilas y otros componentes que contaminan y eso, expuesto a las inclemencias del tiempo, hace que los metales pesados comiencen a lixiviar hacia las napas o, si son incinerados, el humo va hacia las vías aéreas por lo cual contaminan el aire o las napas.

-¿Qué pasa cuando estos desechos son llevados a un Punto Verde?

-Se cargan los desechos a un camión y son trasportados a la planta de Desechos Tecnológicos. Cuando llega a la planta se procede a su desarme, después se clasifica dependiendo el aparato. Hay materiales que se reinsertan como materia prima en el mercado local ya sean metales de distintos tipos, los cables se recuperan con una máquina especial que los muele y después los separa. También hay materiales que se exportan como son las plaquetas y otros materiales que se separan y mandan a disponer, por ejemplo, los tonners, pilas botón y los tubos de rayos catódicos.

– ¿Tienen programado seguir con los puntos verdes en distintos puntos de la ciudad?

-Sí tenemos pensado empezar a abarcar más áreas de la ciudad, pero siempre dentro de lo que es Provincia porque la Municipalidad nunca nos atendió tampoco. La idea es continuar con los “Puntos Verdes” dentro de espacios de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad. Y no solo con desechos tecnológicos, la idea es ampliar la oferta para que puedan traer también ecoladrillos, ciertos materiales como pilas, batería, colillas. El tema es que todavía estamos buscando lugar. La idea es continuarlo todo este año. Es fundamental porque la no gestión provoca un gran daño.

– Con el trabajo que vienen realizando, ¿qué consideran que le hace falta a la ciudad para ser sustentable?

– A la ciudad le falta todo, no hay una gestión y el daño que provoca la no gestión es enorme, y el costo va a ser muy caro, ese es el gran problema que también surge. La ciudad no tiene ningún tipo de gestión de lo que es el Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). No tienen gestión de lo que son los pluviales por parte de Obras Sanitarias: forman parte de la mesa de trabajo de pluviales y contaminación que pero no hay ninguna propuesta y las que se le hacen son rechazadas por no estar contempladas en el presupuesto.

Tampoco hay separación en origen, no se estimula a través de campañas, desde Obras Sanitarias tampoco importa. Es un tema que no le importa a la Municipalidad, ni a este gobierno que tenemos en este momento y al anterior tampoco. Es un tema que nos preocupa a los vecinos porque básicamente estamos nadando en mugre en nuestra ciudad, en nuestra playa y en nuestra costa.

-Con este panorama, ¿cómo definirías la política actual en cuestión ambiental?

– Esa es la política actual: tapar, negar y no gestionar. Con el tiempo esto nos va a salir caro y cada vez más caro porque cuanto más cara es la desidia, más cara será la reparación. Pero confiamos en que en algún momento entraran en razón y empezaran a gestionar. A la ciudad le falta todo en gestión ambiental, de hecho vemos en las redes sociales del Emsur que lo único que suben es que cortan el pasto en las plazas. Esa es toda la gestión que lleva a delante hoy la Municipalidad en una ciudad de un millón de habitantes, lo cual nos parece, por lo menos, peligroso.