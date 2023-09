El choque fue presenciado por diversos testigos, y uno de ellos fue el que advirtió que la camioneta se escapaba del lugar por lo que la siguió y detectó que a unas cuadras ingresaba al garage de un edificio. Fue así que el testigo volvió al lugar del hecho y denunció ante la Policía dónde había entrado el conductor, que terminó por ser aprehendido por los policías. Allí también fue cuando se le hizo el test de alcoholemia.

La jueza, en base a lo escuchado en el debate, dio por acreditado que el acusado al momento del siniestro manejaba alcoholizado y “excediendo en forma temeraria la velocidad” máxima permitida y reparó en que “no encuentran sustento” los testimonios ofrecidos por la defensa que hablaron de un “manejo responsable” por parte de Brunke.

El exceso de velocidad, remarcó, se comprobó no solo a partir de la declaración de diversos testigos sino también de las pericias oficiales y la declaración de los peritos en el juicio. Además, al hacer referencia a uno de los cuestionamientos de la defensa, definió en base a los peritajes expuestos en la causa que fue la camioneta que impactó contra la moto y no al revés y que el vehículo de mayor porte no tenía prioridad de paso por el punto donde se produjo la colisión.

Y, en otro de los puntos de la sentencia, hizo foco en el testimonio del papá de la víctima quien en el debate expresó: “Lo incomprensible es que lo dejó tirado en la calle como un perro”.