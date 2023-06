La conectividad llega al 86,8% de la matrícula de escuelas estatales provinciales

Así se desprende de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Reclaman la implementación de más sistemas de gestión escolar.

El Observatorio Argentinos por la Educación difundió en las últimas horas un informe sobre conectividad y sistemas de gestión escolares el cual arrojó que, al menos hasta el 2021, el 86,8% de la matrícula bonaerense de escuelas estatales tenía acceso a internet, aunque solo el 53,3% tenían sistemas de información. Reclaman más avances en la implementación de esa herramienta administrativa.

Desde el Observatorio decidieron realizar el informe -basado en reportes anuales y hasta 2021 del Ministerio de Educación de la Nación- para hacer énfasis en la importancia del uso de sistemas de información en la escolaridad para el sostenimiento de las tareas administrativas, pedagógicas y de gestión institucional, para lo cual se vuelve clave no solo el personal disponible, sino también la conectividad y el equipamiento.

De la misma manera, subrayaron que los sistemas de gestión, además de servir para registrar datos personales, demográficos y relativos a las trayectorias escolares, permiten elaborar evidencias para utilizar al momento de tomar decisiones.

Una de las herramientas claves para el sistema de gestión pero también para la tarea pedagógica es la conectividad, y por eso adoptó un lugar central en el relevamiento. Es que, entre sus conclusiones, si bien destacan un aumento de la conectividad a nivel general desde 2013, advierten la necesidad de avanzar en la implementación de sistemas informáticos.

Así, en cuanto a los datos relevados, indicaron que en 2021 el 50,3% de la matrícula total del sistema educativo bonaerense tenía conexión a internet y sistemas de gestión, en tanto que el 39,2% accedía a conectividad pero no a un SGE, que el 3% tenía SGE pero no conectividad y que el 7,5% no tenía ninguno.

Además, señalaron que en el 53,3% de la matrícula bonaerense que tenía SGE, en su mayoría -el 38,6%- era provisto por el Ministerio de Educación o áreas jurisdiccionales.

Asimismo, en el informe indicaron que en las escuelas bonaerenses la conectividad prácticamente está garantizada en sectores de administración, en tanto que el 64,7% de la matrícula la tiene en las aulas, el 52% en la biblioteca, el 41,9% en el Laboratorio.

Entre los datos nacionales, relevaron que a nivel nacional en 2021 la falta de conectividad alcanza al 10,1% de la matrícula total, y que puntualmente en el nivel inicial el 12,83% de la matrícula no tiene conectividad. Ese porcentaje, en Primaria, llega al 9,6%, y en Secundaria, al 8,33%.

Al diferenciar entre ámbitos, en las escuelas rurales el 31% de la matrícula no tiene internet, el 53,6% accede a internet gratuito y el 15,4% accede a internet pago. En el sector urbano, en tanto, solo el 8,2% de la matrícula no accede a conexión, el 53,2% accede a internet gratuito y el 38,6% accede a internet pago.

“Entre los años 2013 y 2021 se incrementó el porcentaje de la matrícula que asiste a escuelas con conectividad, pasando del 71,6 al 89,9%. Es decir que, en 2021, 9 de cada 10 estudiantes asistían a escuelas con conectividad, en su mayoría, provista por el estado (53,3%). Un 13,2% de la matrícula que asiste a escuelas estatales y un 31% de la que asiste a escuelas rurales no cuenta con conectividad en 2021″, destacaron desde el Observatorio.