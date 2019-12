Escuela de multiimpedidos: “Les pido que intervengan para que no se cierre”

Así lo expresó en la Banca 25 del Concejo Deliberante una de las docentes que fue despedida del establecimiento que depende de “El Portal del Sol”.

(Foto: Twitter Vilma Baragiola)

Docentes, alumnos y familiares de la Escuela Especial de multiimpedidos “René Favaloro”, que depende de “El Portal del Sol”, participaron este martes de la sesión del Concejo Deliberante, donde hicieron uso de la Banca 25. El objetivo principal fue visibilizar la situación de incertidumbre que están atravesando mientras entró en vigencia la conciliación obligatoria ante el anuncio de cierre del establecimiento educativo.

Al inicio de la sesión, Anahí Laterza, en representación del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y Mirta Catalano, mamá de uno de los alumnos, hicieron uso de la Banca 25 para exponer la situación que están atravesando desde que se anunció el cierre del establecimiento de forma repentina y por lo que al menos 30 chicos de entre 6 y 21 años con discapacidad severa quedarán sin contención.

“Les pido que intervengan para que esta escuela no se cierre”, apuntó Latersa.

El anuncio de cierre de la institución se confirmó el viernes pasado luego de que los trabajadores y trabajadoras recibieran sus telegramas de despido, de lo cual los padres se enteraron en el último día del ciclo lectivo. “Necesitamos el apoyo de ustedes, por eso estamos acá. Esta situación se ha tornado descarnada para estas familias y trabajadores“, señaló Laterza al hacer uso de la palabra.

Durante la sesión se presentó un proyecto de resolución por parte del concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, que fue acompañado por el Cuerpo y a través del cual expresan su preocupación ante el cierre de la institución y le piden al Consejo Escolar y a la Secretaría de Educación municipal que realicen las gestiones necesarias ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que “posibilite el otorgamiento de una subvención que cubra el 100% de los servicios que permita la continuidad del funcionamiento de la escuela”.

“Necesito irme hoy con la condición de que esto se va a aprobar. Es la única escuela que trabaja con estos chicos que vienen de otras escuelas especiales”, subrayó la representante de Sadop. La escuela especial de multiimpedidos, que funciona bajo habilitación y control de la Dirección de Educación de Gestión Privada, brinda servicios educativos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 6 y 21 años que presentan discapacidad múltiple.

En este sentido, la representante de Sadop cuestionó las formas de decidir cerrar la sede de Larrea al 4800: “Esto no es una empresa. Es muy triste porque no se dio la cara. Me enteré el jueves de una forma totalmente informal que se iba a cerrar”. Y ante los y las concejales remarcó que se vive un clima de mucha incertidumbre debido a que la escuela, hasta el momento, permanece abierta debido a la conciliación obligatoria.

Por otro lado, indicó que este centro educativo debería ser un motivo de orgullo. “Somos referentes, a muchos nos llaman para ver con qué metodologías trabajamos”, aportó y para finalizar agregó: “Nos quedamos en la calle de la forma más cruel y descarnada que pueda existir. No vendemos electrodomésticos, trabajamos con la población más vulnerable del sistema educativo”.

Luego de que las mujeres hicieron uso de la Banca 25 para expresar su situación, los y las concejales aprobaron por unanimidad el proyecto de comunicación que acompaña la preocupación de trabajadores y familiares y que les garanticen a los chicos y chicas un lugar para continuar sus estudios y acompañamiento terapéutico.