Cortes en IOMA: la Clínica Colón demoró la atención a un paciente y le exige $1 millón

Santiago es un paciente con una enfermedad neurológica autoinmune y, tras demorar su ingreso, la clínica le exigirá pagar esa suma en caso de no solucionarse el conflicto con la obra social.

(Foto: archivo / Qué digital)

El conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y las clínicas privadas derivó en los últimos días en una negativa para internar a un paciente con una enfermedad neurológica autoinmune en la Clínica Colón y en la desesperación de su madre: tras insistir ante la dirección del sanatorio para que lo atiendan, accedieron pero le hicieron firmar un pagaré de 1 millón de pesos del que tendrá que hacerse cargo en caso de no restablecerse los pagos de la obra social. “Tengo que pagar o llevarme a mi hijo en el estado que esté a mi casa”, lamentó Julieta, madre de Santiago.

En los últimos días distintas clínicas privadas de Mar del Plata salieron a advertir por el corte de prestaciones de IOMA ante bajas “sorpresivas” del padrón de prestadores a varios profesionales que se desempeñan en las instituciones. Mientras tanto, desde la obra social explicaron a Qué digital que el corte se debió a “cobros indebidos” por parte de los profesionales -y de las empresas, a través de ellos- por fuera de lo convenido en efectivo y sin factura, ante lo cual exigen una regularización y tomaron la decisión de recortar los listados.

Mientras las clínicas responsabilizan a IOMA por los cortes en el padrón, en paralelo las autoridades empresariales y médicas de los sanatorios cortaron prestaciones a pacientes que hace años se atienden en ellas a través de la obra social y que necesitan cuidados de los que depende su vida, como el caso de Santiago en la Clínica Colón.

Julieta es la mamá de Santiago, un paciente con una enfermedad neurológica autoinmune que desde hace 12 años -durante casi la mitad de su vida- se atendió regularmente en la Clínica como prestadora de la obra social estatal. Sin embargo, en diálogo con Qué digital, Julieta afirma que, tras los comunicados de las empresas de salud, nunca le sucedió lo de este fin de semana.

“Santiago es un paciente crónico terminal. Tiene un trasplante renal, es electrodependiente, tiene insuficiencia cardiopulmonar, y tiene una internación domiciliaria intensiva. Cuando lo requiere, se lo traslada a alguna clínica. El viernes se hizo estudios en un laboratorio y al mediodía me dijeron que los resultados habían dado muy mal, fuimos a la guardia de la Clínica Colón y estuvimos más de tres horas sentados sin atención porque IOMA había cortado la clínica entonces el director médico Alberto Mano no quería recibir pacientes“, relata Julieta a la vez que reconoce que esa falta de atención es algo que hasta el momento nunca le había pasado.

“El viernes me lo llevé a casa descompensado y estuvo todo el fin de semana así. Hoy fui a ver a su médico de cabecera, quien le discutió al director que tenía que atenderlo porque hace 12 años es paciente de la clínica, que tenía que recibirlo sí o sí por más conflicto que haya con IOMA, porque si se muere es abandono de persona, y ya están haciendo abandono desde el viernes”, relató.

Si bien Julieta destacó que si no fuera por esa intervención del médico de cabecera Santiago no hubiera sido internado, su preocupación se mantiene porque la obligaron a firmar un Pagaré. “Si IOMA no paga en 30 días 1 millón de pesos, lo tengo que pagar yo. ¿Y de dónde saco esa plata? Si no se soluciona lo tengo que pagar o llevarme a mi hijo en el estado que esté a mi casa“, lamentó y agregó: “No estamos hablando de un dolor de muelas, es un paciente que entró 70 veces al quirófano”, sumó.

El documento de compromiso de pago que la empresa de salud hizo firmar a la familia, y al que tuvo acceso Qué digital, dice expresamente: “(…) pagaré sin protesto a Colón S.A.A. la cantidad de pesos UN MILLÓN ($1000000,00) en su domicilio COLÓN N°3629 de Mar del Plata en concepto de retribución por servicios de Asistencia Médica prestado”, y establece además que en caso de no pagar el interés mensual será de 7,37%, es decir, $73.700.

“Esto superó los límites. ¿Qué hago yo? Es una locura lo que se está viviendo. Estoy desesperada“, alertó Julieta.

La mujer contó que, en torno al cuadro de salud de su hijo, se requieren 14 donantes de sangre que pueden presentarse este martes en la Fundación Médica Hemocentro Mar del Plata (Mitre 3333) de 7.30 a 13 a nombre de Santiago Luna Torres.