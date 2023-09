IOMA, contra cobros indebidos: “La negociación es posible, pero no en un quirófano”

Tras la baja de profesionales y los cortes de prestaciones, desde la delegación local afirmaron que en todas las clínicas ya se restableció la atención, salvo en la Colón.

(Fotos: Qué digital)

A cuatro días de estallado el conflicto entre las clínicas privadas de Mar del Plata y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), desde la delegación local de la obra social bonaerense afirmaron que las bajas de profesionales del padrón se debieron a constantes denuncias por “cobros indebidos” sin ningún tipo de facturación y por fuera de los convenios vigentes y, de todas maneras, plantearon que a partir de conversaciones mantenidas en las últimas horas este martes la atención estaba garantizada en todas las clínicas salvo en la Colón. “La negociación es posible, pero no diez minutos antes de una intervención quirúrgica”, apuntó el delegado local.

El conflicto se inició el viernes cuando desde la delegación Mar del Plata de IOMA dieron de baja del padrón de la obra social a prestadores y profesionales médicos en una medida que las clínicas locales consideraron “imprevista, unilateral e inaudita” y ahora desde la obra social retrucaron que se debió a un proceso administrativo iniciado tiempo atrás ante diversas denuncias de afiliados y pacientes por la exigencia de pagos fuera de convenios y sin facturación por parte de profesionales e instituciones.

En ese marco a lo largo de cuatro días se vivieron casos extremos en algunas clínicas como la falta o demora en la asistencia de diversos cuadros de salud ante el conflicto desatado.

Este martes el director de la Región IX del IOMA, Santiago González, encabezó una conferencia de prensa rodeado por referentes gremiales estatales en la que apuntó contra los “pagos indebidos detectados” y como parte del conflicto afirmó que hasta este martes a la mañana la atención se había normalizado en todas las clínicas, excepto en la Clínica Colón, que mantiene las medidas.

“Hubo una situación muy particular que se dio en la ciudad desde el viernes que fue producto de un proceso administrativo por el que se dieron de baja matrículas de médicos a partir de cobros indebidos que se registraron en la ciudad. Esto generó una afectación de los servicios de urgencia y este conflicto que es de público conocimiento”, resumió González al exponer el cuadro de situación.

Y, sobre el fondo del conflicto, planteó que “el cobro indebido es una maniobra que se viene dando en Mar del Plata hace muchos años, pero en particular en este último año se han incrementado mucho”. Así, enfatizó que “son cobros por fuera de lo convenido y donde no media factura ni recibo alguno, entonces esto genera realmente una situación muy incómoda para el instituto”.

En ese marco, el funcionario planteó que ello deriva en que se presenten “situaciones realmente dramáticas, que se dan en el ámbito de una operación quirúrgica o de un embarazo” cuando, acusó, se exigen pagos fuera de lo acordado entre la obra social y las entidades médicas.

“Estos cobros implican una falta de acceso a las prestaciones de salud y son ingobernables, porque son anárquicas, no tienen una lógica”, apuntó González, y en otro tramo afirmó: “Los médicos, anestesistas, cobran lo que quieren, cuando quieren, en efectivo, sin recibo, sin factura y en algunos casos hasta en dólares”. Ante la consulta de la prensa sobre si situaciones de ese tipo no ameritaban la realización de una denuncia judicial por parte del instituto el funcionario dijo “desconocer esa situación”.

A su vez, González negó la existencia de demoras de hasta seis meses en los pagos de los aranceles a los prestadores, como sostienen desde el sector empresario local. “IOMA tiene un convenio con la Federación de Clínicas de Buenos Aires (Fecliba), donde se arreglan todos los valores. Es en este ámbito donde se tienen que dirimir las cuestiones: una negociación se tiene que hacer en una mesa de negociación y no en un quirófano”, definió.

Asimismo, pidió “ordenar un poco la situación” e insistió en que “la negociación puede ser posible, se pueden discutir los valores, los precios, pero no diez minutos antes de una intervención quirúrgica”.

CÓMO SIGUE LA SITUACIÓN

Ante el estallido del conflicto y la afectación a los servicios y atención de la salud, González afirmó que como primera medida se iniciaron conversaciones con las distintas clínicas que se encuentran incluidas en la situación. “Lo que hizo el instituto es dar de alta momentáneamente las matriculas para no afectar el servicio y seguir charlando y conversando con todas las clínicas, de manera individual y con Fecliba”, sostuvo como parte de la solución provisoria ensayada para que se retomara la atención.

“La idea del instituto no es pelearse con ninguna clínica, la idea es ver cómo resolvemos esta situación, que se entiende que desde el lado de las clínicas y de los médicos no es fácil pero nada justifica un cobro de estas características”, sostuvo el funcionario.

A su vez, a través de un comunicado desde IOMA se refirieron a la situación particular de la Clínica Cólon y señalaron que también se acordó “reincorporar a los profesionales que fueron dados de baja oportunamente del padrón de prestadores” y que “ambas partes se comprometen a seguir trabajando para eliminar el cobro indebido y que las personas afiliadas a la obra social no tengan ninguna barrera para el acceso y la atención en salud”. De todas maneras, en la conferencia de prensa González no garantizó que aún los servicios hayan vuelto a prestarse sin inconvenientes.

A su vez, en el comunicado se señaló que afiliadas y afiliados pueden seguir reclamos por pagos indebidos a través de la web ioma.gba.gob.ar.