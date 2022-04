Otra denuncia de abuso en una escuela y protesta: “Los nenes no lo inventan”

Parte de la comunidad educativa y familiares de una de las alumnas protagonizaron una protesta frente a la Escuela Primaria N°73 de Mar del Plata.

(Fotos: Qué digital)

Parte de la comunidad educativa y familiares de una alumna protagonizaron una protesta este jueves frente a la Escuela Primaria N°73 de Mar del Plata mientras la madre de una alumna se presentaba en la Comisaría de la Mujer para denunciar por abuso a un profesor de la institución. “Los nenes no lo inventan“, manifestaron familiares de la menor.

Dos semanas después de la denuncia y la manifestación ocurrida en Mar del Plata en el Jardín de Infantes Nº919 del barrio San Martín, este jueves en el barrio Don Emilio otra familia denunció haber pasado por una situación similar, pero en la Escuela Primaria N°73.

En consecuencia, se concentraron en una de las esquinas de la escuela primaria -Canessa y Soler- mientras la madre de la víctima, luego de conocer su relato de lo sucedido, se dirigía a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia correspondiente y en reclamo de que el docente acusado deje de dar clases en el lugar de manera preventiva.

En diálogo con Qué digital, una de las familiares de la menor aseguró que “hace unos días que la mamá la ve con miedo, que no duerme. La veía rara”. A partir de ello, afirmó que luego de la insistencia de la madre, la menor reconoció que había sido abusada en uno de los baños de la institución por un profesor que en ese momento estaba a su cargo.

En consecuencia, la primera reacción de los familiares fue ir a la escuela para pedir asesoramiento y ayuda ante qué hacer frente a esa situación. “Les dieron la espalda. Trataron a la nena de mentirosa y le echaron la culpa a un nene. Cualquier cosa”, lamentó otra de las familiares de la menor que estaba en el lugar, frente a un despliegue policial montado en las inmediaciones.

“Estamos acá para que se haga justicia y que no quede como un caso más donde los nenes ‘inventan’. Pero los nenes no lo inventan. Queremos justicia. Mañana vamos a volver de nuevo para que no dé clases y para que, si lo hizo, que lo pague, porque a la nena la traumó para toda la vida. Era una nena feliz y ahora anda triste, caída, no quiere salir, nada. Queremos justicia y que paguen los que lo cubren también“, acusaron los familiares.

Qué digital consultó a fuentes oficiales en torno a la denuncia radicada pero hasta la publicación de la nota no se habían brindado mayores detalles en torno al caso y su investigación.