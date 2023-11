Más limitaciones a la cooperativa Liberté y actividades educativas “en crisis”

El Servicio Penitenciario redujo el horario de permanencia en la cooperativa y la medida afectó el desarrollo de actividades educativas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de haber sufrido el corte de una entrevista en vivo en la Televisión Pública, ahora desde la cooperativa Liberté lamentaron que por una nueva reducción en el horario de funcionamiento de las unidades productivas en la cárcel de Batán por parte del Servicio Penitenciario, hay actividades educativas “en crisis”.

La semana pasada, desde el programa televisivo “Mañanas Públicas” denunciaron que el Servicio Penitenciario censuró la posibilidad de que la cooperativa de trabajo integrada por personas privadas de su libertad y familiares de víctimas de delitos brinde una entrevista. Sin embargo, no fue el último suceso en contra de la organización.

En ese sentido, en las últimas horas quienes la integran lamentaron que a partir de una reducción de cuatro horas en los horarios de funcionamiento tras los muros de la Unidad Penal N°15, tuvieron que suspender actividades laborales y educativas.

En ese caso puntual, se trata de una Diplomatura en Integración Social que llevan adelante desde hace tres años pero que por primera vez tendrán que suspender por razones vinculadas a negativas del Servicio Penitenciario.

“Nos vemos en la obligación de suspender la clase del próximo sábado 4 de noviembre. Esta decisión se debe a que, de manera deliberada, el Servicio Penitenciario Bonaerense ha reducido nuestro horario de trabajo en Liberté, y esto está afectando nuestra capacidad para cumplir con los compromisos tanto laborales como educativos que hemos asumido”, lamentaron en un comunicado.

Asimismo, aseguraron que agotaron “todas las instancias de diálogo en busca de una solución” pero que, sin embargo, no recibieron respuestas concretas “solo dilatorias”.

En diálogo con Qué digital, uno de los referentes de la cooperativa Liberté, Xavier Pampa Aguirreal, indicó que no es la primera ocasión en la que sufren reducciones de horario, y que la última vez había sido hace unos cuatro meses. “Esa vez recurrimos al juez Juan Tapia, y el director de la Unidad N°15, Gabriel Cufré, dijo que había sido un error y nos devolvieron el horario”, relató.

Sin embargo, esta semana las limitaciones a la cooperativa se retomaron: “Ahora lo hicieron de vuelta, dicen, por seguridad. Yo pedí una audiencia con la Dirección, me dijeron que era porque no necesitábamos tantas horas para trabajar. Le expliqué todo lo que nos complicaba, dijo que lo iba a ver y no llegamos a preparar la clase del sábado. Achicaron cuatro horas de trabajo todos los días. Todas las tareas educativas están atrasadas y en crisis ahora”, advirtió.

Más allá de los logros de la cooperativa que, a través de la autogestión, desde 2014 logra mejores condiciones de permanencia de las personas alojadas en la Unidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional, la relación con el Servicio Penitenciario hace tiempo es tensa.

Así, las denuncias de hostigamiento y restricciones contra su libre funcionamiento son habituales y varían según quiénes estén a cargo en esa área de la Unidad Penitenciaria N°15.

En 2021, por ejemplo, denunciaron una serie de cierres intempestivos de sus instalaciones e incluso la soldadura de portones que abren paso a la cooperativa al área donde practican deportes, trabajan la tierra y realizan distintas actividades.