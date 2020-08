Pepsico: un nuevo caso de coronavirus y cierre preventivo de la planta

En las últimas horas se confirmó otro caso en la fábrica del Parque Industrial. “Ya nadie entiende cómo se está manejando la empresa”, advierten los trabajadores.

En medio del aumento exponencial de casos que vive Mar del Plata, y con el inicio de la “circulación comunitaria” del coronavirus, la planta de Pepsico ubicada en el Parque Industrial General Savio registró en las últimas horas un nuevo contagio entre la planta. El turno tarde abandonó la fábrica preventivamente y se frenó la producción. Nuevos cuestionamientos a los protocolos: “Ya nadie entiende cómo se está manejando la empresa”, advierten.

En paralelo al conflicto salarial que tiene en vilo a los trabajadores y trabajadoras, esta semana empezó con la confirmación de un nuevo caso positivo en Pepsico: se trata del quinto caso en 17 días.

La confirmación para las y los trabajadores ocurrió en el transcurso del mediodía, y desde ese entonces decidieron abandonar la planta preventivamente -informaron desde la comisión interna- al no tener la habilitación municipal para reabrir después de este nuevo caso.

Según confirmaron desde la comisión interna, se trata de un trabajador de la bodega de materias primas, que trabajó hasta el jueves y se fue de la empresa con síntomas. Este mediodía conocieron que el resultado del hisopado fue positivo. En consecuencia, la investigación epidemiológica arrojó solo un contacto estrecho pero aislaron a alrededor de diez trabajadores.

Este nuevo caso, además, sumó nuevo malestar entre los trabajadores por los constantes cambios de los protocolos y el surgimiento de casos. “Lo que estamos exigiendo es que se tomen otros recaudos más allá de los protocolares porque a nosotros no nos alcanzan”, sostienen desde la comisión interna.

A pesar de la confirmación, la empresa no quería frenar la producción, pero debió hacerlo por falta de habilitación municipal: “La empresa con la escusa de que limpia preventivamente los fines de semana consideran que hoy no tenían que cerrar. Pero la realidad es que tampoco tienen el okay de la Municipalidad. Ya nadie entiende cómo se está manejando la empresa“, agregaron.

En consecuencia, el turno tarde abandonó la fábrica para que la empresa lleve adelante, tres días después, un nuevo proceso de sanitización de las instalaciones.

Cabe recordar que el primer caso de coronavirus en Pepsico se dio el 7 de agosto. Desde ese momento, desde la comisión interna de la fábrica empezaron a pedir la intervención de autoridades sanitarias ante el modo en que la patronal aplicaba los protocolos y la desinfección de las instalaciones, por donde diariamente pasan unas 600 personas.

El segundo caso se confirmó una semana después, el 14 de agosto, y la semana pasada -cuando además acudieron al lugar funcionarios del Municipio- hubo otros dos: uno el 18 y el penúltimo el 21 de agosto.

A todo esto, se suma la lucha que en paralelo están llevando adelante por una recomposición salarial acorde a los niveles inflacionarios y el poder adquisitivo perdido en el ejercicio. Al respecto, este jueves tendrán una última audiencia y, en caso de no haber un acuerdo, en medio de los casos positivos y los cuestionamientos a la patronal, podría haber medidas de fuerza.