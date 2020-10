Permiso para no residentes de Mar Chiquita: qué trámite tienen que hacer

El gobierno habilitó un formulario web, como declaración jurada, que se puede completar hasta el 11 de octubre para verificar el estado de las propiedades.

(Foto: prensa Mar Chiquita)

El gobierno del Partido de Mar Chiquita habilitó un formulario web para que propietarios de inmuebles pero no sean residentes puedan tramitar un permiso e ingresar a partir del próximo 13 de octubre a verificar el estado de su propiedad. Hay tiempo de registrar los datos hasta el próximo domingo 11 de octubre.

El permiso para propietarios de Mar Chiquita está pensado para aquellas personas que necesiten verificar el estado de su propiedad y deberán completar un formulario que está disponible a través del siguiente LINK. Desde el Municipio informaron que hay tiempo hasta el domingo 11 de octubre de completar los datos en el registro con carácter de declaración jurada.

Además, para consultas sobre el registro habilitaron una línea de WhatsApp 223 6930737 con atención exclusiva para propietarios no residentes de lunes a viernes de 8 a 14.

De acuerdo a lo explicado, el Municipio recepcionará, procesará y validará las solicitudes, con un cupo diario de 50 vehículos y un máximo dos adultos por cada automóvil. Asimismo, se fijó que se permitirá una estadía de 72 horas de lunes a lunes.

Según detallaron, el permiso para ingresar a Mar Chiquita no requiere hisopado previo para ingresar y aquellos no residentes que tuvieron covid-19 deberán adjuntar documentación referida a estudios serológicos (detección de Anticuerpos IGG reactivos/positivos e IGM no reactivos/negativos), o el alta SISA, u otra alta firmado por autoridad sanitaria competente.

Una vez ingresados en el sitio web del Municipio, también se deberá justificar el motivo del viaje y acreditar titularidad del inmueble. Asimismo, aquellos propietarios no residentes que sean validados deberán cumplir con el aislamiento obligatorio y preventivo en el domicilio de su propiedad.

En el decreto municipal firmado por el intendente, Jorge Paredi, se estableció la creación de un registro de ingresos de no residentes donde se implementará una declaración jurada sanitaria on line, complemento del Permiso Único de Circulación emitido por la autoridad nacional, para ingreso y estadía segura en el distrito.

Una vez que finalice la inscripción, a partir del martes 13 de octubre quienes hayan sido aprobados podrán ingresar a Mar Chiquita para verificar el estado en el cual se encuentran sus casas.