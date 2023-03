Siete días de acampe de trabajadores en Ostramar y expectativa por una audiencia

Desde el martes pasado, trabajadores de una cooperativa “trucha” mantienen un bloqueo en búsqueda de registración laboral.

(Fotos: Qué digital)

El acampe iniciado el martes pasado en la puerta del frigorífico Ostramar por parte de trabajadores portuarios en búsqueda de registración laboral luego de más de dos décadas de trabajo no registrado para una cooperativa “trucha” se mantiene siete días después a la espera de una audiencia que se realizará este martes ante el Ministerio de Trabajo.

Se trata de 16 trabajadores (12 hombres y 4 mujeres) que desde hace décadas procesan pescado -principalmente merluza- para una cooperativa que, aseguran, hace 18 años que perdió la matrícula: Owencoop. Cansados de tantos años sin derechos laborales a pesar de contar con una más que evidente relación de dependencia, decidieron movilizarse hacia la firma que abastece de materia prima a la “cooperativa”.

Siete días después, el bloqueo en la planta de Guanahani al 3100 se mantiene y, desde entonces, no se movilizaron camiones de las instalaciones. Sin resolver por el momento la situación de los trabajadores no registrados, aseguran que el frigorífico “mandó a su casa” a sus propios trabajadores que cobrarán sumas garantizadas por su convenio colectivo de trabajo al estar paralizada la producción.

Ese movimiento de Ostramar S.A., para quienes llevan adelante la medida de fuerza con el acompañamiento del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), es garantía de que el conflicto “va para largo”.

Al respecto, mientras los trabajadores precarizados confirmaron la permanencia del acampe, desde el SOIP afirmaron que este martes tendrán una audiencia con los representantes del frigorífico como también de la excooperativa para buscar llegar a un arreglo.

Hasta el momento tuvieron dos audiencias en el Ministerio de Trabajo. En una de ellas -relataron los trabajadores- no se presentaron desde la parte patronal (la “cooperativa” y el frigorífico de la familia Caputo), mientras que en la segunda sí se presentaron desde Ostramar aunque sin reconocer la relación laboral de los 16 trabajadores. Esa respuesta fue la que motivó el inicio del acampe.

“El frigorífico no nos reconoce, dice que le tenemos que reclamar al responsable de la cooperativa, y él dice que no tiene plata. Y nosotros entonces venimos al dueño del pescado, que es el que se lo entrega a la cooperativa para tercerizar la mano de obra. Lo que pasa siempre y por lo que siempre termina mal el trabajador“, describía días atrás a Qué digital uno de los dos peones y catorce fileteros que forman parte de la protesta y que se desempeñan en la planta de San Salvador y Gianelli. Allí en total trabajan 27 personas pero no todas se sumaron al reclamo.

El conflicto resume muchos de los conflictos que, con otros nombres, suceden a menudo en el Puerto a pesar de su gran volumen de descargas: una de las grandes empresas del sector trae la materia prima a tierra y la distribuye en depósitos donde, a través de cooperativas “truchas” -e incluso inexistentes como en este caso-, trabajadores realizan un procesamiento simple (fileteado, envasado) sin derecho laboral alguno. Entonces, al momento de reclamar, ni el proveedor ni el empleador a cargo de la cooperativa, se hacen cargo de la situación.