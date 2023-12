Sigue el acampe y se profundiza el conflicto por las canastas navideñas

Un grupo de organizaciones inició su tercer día instalado frente al Municipio. “Le decimos a Bullrich y Montenegro que no le tenemos miedo a su protocolo”, apuntaron.

(Foto: Qué digital)

El acampe montado por un grupo de organizaciones sociales frente al Municipio inició este miércoles su tercer día de permanencia y el conflicto sigue profundizándose ante la ratificación del gobierno de Guillermo Montenegro de suspender la entrega de canastas navideñas a miles de familias vulnerabilizadas “Le decimos a (Patricia) Bullrich y Montenegro que no le tenemos miedo a su protocolo”, desafiaron ante el anuncio del intendente de querer aplicar el protocolo nacional que pretende limitar la protesta social y evitar los cortes de calles.

Pese a que del conflicto forma parte prácticamente todo el arco de organizaciones sociales con trabajo territorial en Mar del Plata es un grupo reducido el que al menos hasta este miércoles a primera hora mantenía el acampe frente al Municipio, entre ellas el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) – Votamos Luchar, Barrios Unidos en Lucha (BUEL), Convocatoria Segunda Independencia y El Frente Social Miguel Roldán.

Esas fueron las organizaciones que este martes a la tarde, tras la conferencia de Montenegro en la que ratificó el recorte alimentario y pidió implementar el protocolo antipiquetes pese a la negativa del gobierno provincial, anunciaron la continuidad de la medida de protesta frente al Palacio municipal, sobre la calle Yrigoyen.

“No nos parece nada extraño que el intendente recurra a herramientas represivas como respuesta a reclamos sociales; no es la primera vez que nos denuncian, no es la primera vez que nos procesan y seguramente no será la última, porque no será la última vez que el pueblo con hambre, rabia y sin nada que perder y todo por ganar se encuentre presente en las luchas callejeras que se extenderán a lo largo y ancho del país”, enfatizaron desde el MTR a modo de respuesta.

Y como parte del pedido de Montenegro de instrumentar en Mar del Plata la aplicación del protocolo con el objetivo de levantar el corte de calles -por el momento la denuncia judicial realizada en ese sentido no avanzó- las organizaciones apuntaron: “Le decimos a Bullrich y Montenegro que no le tenemos miedo a su protocolo” y plantearon estar dispuestas a “luchar y combatir todas sus políticas de ajuste y precarización”.

Mientras el acampe se mantenía hasta este miércoles a la mañana, para la tarde se espera también que el centro de Mar del Plata sea escenario de una numerosa movilización de la que participarán las organizaciones que están en el acampe pero también varias otras que se encuentran en conflicto, algunas de las cuales ya se movilizaron el lunes como el Polo Obrero y que amenazaron con también desplegar un acampe si no había soluciones

La marcha programada será una réplica de la jornada de protesta nacional contra la profundización del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y al cumplirse 22 años del Argentinazo. Se iniciará a las 17 de la avenida Luro y San Juan y contendrá una movilización hasta el Puente de las Américas sobre la costa.

Mientras tanto, otra decena de organizaciones que por el momento no protagonizó manifestaciones se expresó en las últimas horas también contra el recorte de las canastas navideñas y no descartó sumarse a las protestas en las calles.

“Una vez más el intendente Montenegro ha demostrado su insensibilidad e irresponsabilidad como funcionario público, impidiendo con su actitud y falta de gestión el acceso a unas fiestas dignas a aquellos que menos tienen, que son miles y miles en nuestra ciudad, promoviendo así aún más la desigualdad social entre los pocos que podrán celebrar la Navidad y los muchos que solo tendrán hambre”, acusaron desde espacios como Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie y Nuestramérica, entre varios otros.

Al marcar que se “tensiona el clima social“, las organizaciones llamaron “a la reflexión” a Montenegro.