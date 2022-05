Sigue el mal tiempo pero descartan suspender las clases en Mar del Plata

RECOMENDACIONES

Desde el Municipio de General Pueyrredon se recomienda a la población tomar recaudos como asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados y no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia, como así también no desplazarse por la calle en caso de no ser necesario y no concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

Ante esto, los vecinos podrán comunicarse ante cualquier circunstancia de manera telefónica al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). Además, desde la Comuna recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).