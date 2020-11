Sin respuestas, choripaneros continúan con el reclamo frente al COM

Trabajadores volvieron a cortar el tránsito a la altura de Juan B. Justo 3600. Exigen una reunión con autoridades para exponer sus reclamos.

Tal como habían advertido la semana pasada, un grupo de choripaneros continúa con su reclamo frente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para pedir que los habiliten a trabajar. Como no hay funcionarios que los reciban, decidieron cortar el tránsito a la altura de Juan B. Justo al 3600.

Un grupo de choripaneros viene manifestándose hace semanas frente a la Municipalidad y en los últimos días trasladaron la medida al COM, con el objetivo de mantener una reunión con alguna autoridad municipal que atienda los reclamos. Según vienen denunciando, cada vez que arman sus puestos, reciben hostigamiento por parte de la Policía y de personal de Inspección General.

Los trabajadores aseguran que cuando se presentan en el Centro de Operaciones y Monitoreo, piden reunirse con alguna autoridad pero quien los recibe les contesta que “no está” ni el intendente Guillermo Montenegro ni el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

“Nosotros les decimos que si no nos atiende nadie vamos a cortar y llaman a tránsito que se pone a cortar con nosotros”, detalló uno de los trabajadores en dialogo con Qué digital y agregó: “Acá no atienden y parece que no les importa”.

Por otro lado, afirmó que les dijeron que en diciembre habrá un recambio de autoridades en Inspección General, por lo cual buscarán tener una reunión. “Hasta ahora no nos atienden”, lamentaron.

El principal reclamo de quienes trabajan vendiendo choripanes en la vía pública se centra en que los habiliten a trabajar. Al pedir que los autoricen, el grupo de trabajadores en conflicto también reclama que la ordenanza que fue aprobada años atrás y que regula la actividad sea reformada. En este marco, también acusaron haber recibido multas que van entre los $10.000 y $14.000 además del secuestro de parrillas y otros elementos.

Cabe recordar que el problema en cuanto a la habilitación para choripaneros viene hace años. En este sentido en el 2016 se implementó una ordenanza para regular la actividad, después de meses de conflictos y protestas. Sin embargo, los trabajadores afirman que “quedaron afuera” porque la norma pide requisitos que muchos no pueden cumplir y que ninguno obtuvo una habilitación formal.