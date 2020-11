Choripaneros piden poder trabajar y denuncian amenazas y hostigamiento

Hace semanas empezaron a reclamar con la instalación de sus puestos frente a la Municipalidad. “No generan trabajo y tampoco dejan trabajar”, señalaron.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Un grupo de choripaneros de Mar del Plata decidió ya hace semanas instalarse frente al Municipio bajo el reclamo de poder volver a trabajar ya que aseguran que reciben “amenazas y hostigamiento” por parte de la Policía y de área de Inspección General. Ante la crítica situación que atraviesan en la continuidad de la pandemia por el coronavirus apuntaron contra el gobierno municipal: “No generan trabajo y tampoco dejan trabajar”.

La problemática que atraviesan los trabajadores se profundizó con la emergencia sanitaria. Según contaron, en junio realizaron diversas protestas en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para exigir que se les permitiera volver a trabajar. En este marco, afirmaron que autoridades de la Secretaría de Desarrollo Productivo les pidieron que presentaran un protocolo para retomar con la actividad.

“Fue para tenernos entretenidos, se lo dimos y nos dijeron que en diez o quince días nos iba a dar una respuesta y hasta el día de hoy no nos respondieron”, indicó en diálogo con Qué digital uno de los trabajadores que tiempo atrás decidió instalarse a modo de protesta frente a la Municipalidad.

Sin embargo, con el paso de los meses y la falta de habilitación formal, al igual que otros sectores de la gastronomía los choripaneros volvieron a armar sus puestos pero denuncian que sufren hostigamiento y amenazas por parte de la Policía e Inspección General.

El conflicto se intensificó el viernes pasado cuando un trabajador denunció haber sido agredido por personal policial en la esquina de Luro e Yrigoyen, cuando intentaba armar su puesto. “Nosotros vinimos a trabajar acá al acampe, tempranito a las 8. Ellos vinieron le quisieron sacar el material de trabajo a un compañero. Cuando él no se deja secuestrar le pegan, explicó Darío, uno de los trabajadores.

Es por eso que este jueves volvieron a acercarse a la Municipalidad para pedir una reunión con el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti quien, según expusieron, no los recibió.

El problema en cuanto a la habilitación para choripaneros viene hace tiempo y en el 2016 se implementó una ordenanza para regular la actividad, después de meses de conflictos y protestas. Los trabajadores afirman que la norma pide requisitos que muchos no pueden cumplir y que ninguno obtuvo una habilitación formal. “Todos los permisos los tienen gente de Buenos Aires, son los food trucks que tienen habilitados y ninguno es choripanero”, cuestionaron.

Ahora, reclaman que esa ordenanza sea reformada. Por el momento, sostienen que la orden que tiene el personal de Inspección General es de “levantar” los puestos en la vía pública y apuntan que también se les formulan multas que pueden ir de $10.000 a $14.000.

Según explicó el trabajador, en Mar del Plata hay unos 80 puestos de choripaneros distribuidos por distintos. Pero en este momento son 33, de los cuales una docena forma parte del conflicto con la Municipalidad. “Muchos compañeros están con miedo porque uno sale a trabajar y no se sabe qué puede pasar”, afirmó y agregó: “Ellos no generan trabajo y tampoco dejan trabajar”.

“Nosotros somos trabajadores, tenemos una familia atrás y no tenemos para comer. Ellos no saben lo que es no tener plata para ir a comprar”, concluyó.