Tras las amenazas de descuentos, destacan que la adhesión al paro municipal es del 99%

Así se desprende del relevamiento del sindicato ante el primer día del paro por 48 horas. Este viernes el intendente Montenegro cuestionó la medida y anunció descuentos.

Luego de que el intendente Guillermo Montenegro anunciara en conferencia de prensa que avanzaría con descuentos de la jornada laboral a quienes se adhieran al paro de 48 horas del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), desde el espacio sindical confirmaron que el nivel de adhesión superó el 99%.

Este viernes el STM concretó el primero de los dos días de paro en reclamo de una recomposición salarial, teniendo en cuenta que tras haber iniciado el año con un 10% más a lo percibido en diciembre de 2023, esperan sumar un 35% de variación salarial ante una inflación que solo en el primer trimestre llegó al 36,6%.

El paro llegó luego de una serie de reuniones en las que como primera medida el gobierno municipal solo ofreció sumar un 10% más a la paritaria y, luego, confirmó que no habrá un ofrecimiento superior a ese en este tramo de la revisión. Esa situación derivó en la medida de fuerza que, a pesar del atraso salarial y de haber advertido días antes su realización, Montenegro calificó de “irracional”.

Tal es así que, además, este viernes convocó a una conferencia de prensa en la que se refirió a la paritaria, ratificó que al Municipio “no le alcanza” para ofrecer una propuesta salarial que no implique pérdida de poder adquisitivo y, además, anunció que les descontará el día de paro a quienes se adhieran a pesar de reconocer que la medida es constitucional.

¿No implica una contradicción reconocer la herramienta de paro como constitucional y descontar los días de medidas de fuerza?, le preguntó Qué digital. Y respondió: “Cuando hay irracionalidad en la medida es cuando el paro no es legítimo, no tengo ningún problema en que alguien lo discuta en la Justicia. Si en cuatro años nunca tomé una medida de estas es porque entiendo que este paro es irracional. No son de los que están amparados constitucionalmente”.

Tras esas declaraciones, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales dieron a conocer que el paro en el primero de los dos días contó con un acatamiento del 99,4% y destacaron “el compromiso de las y los municipales en la defensa de su salario”.

“En el marco del Ministerio de Trabajo esperamos poder tener una mesa de diálogo donde en serio haya un diálogo abierto. Lo que nos parece irracional es pretender estar 20 días trabajando una paritaria y por parte del Ejecutivo solo sostener un 10% con una rigidez y una inflexibilidad que hace que el diálogo sea imposible“, cuestionaron desde el sindicato al anuncio del intendente.