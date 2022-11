Tren: piden que la Justicia investigue la posible “compra fantasma” de pasajes

Un ex diputado marplatense presentó una denuncia ante las reiteradas quejas por las dificultades para acceder a la compra.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los continuos reclamos y quejas por las dificultades para poder acceder a la compra de pasajes de los servicios de tren que unen Mar del Plata con la Ciudad de Buenos Aires en medio de una fuerte demanda y las denuncias públicas de sectores sindicales sobre la posible existencia una “compra fantasma” de boletos por parte de empresas de micros sumaron este martes un capítulo ante la Justicia: un exdiputado marplatense pidió que se inicie una investigación para determinar si existen tales maniobras y que, en ese caso, se avance contra los responsables por el delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”.

El ex concejal y diputado nacional del PRO Juan Aicega fue quien este martes anunció la realización de una presentación ante el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, con el objetivo que se investigue la posible maniobra de “compra fantasma” de pasajes de tren que haría que rápidamente se agoten los servicios que presentan un precio notablemente inferior al de los micros de larga distancia. Días atrás, el exlegislador marplatense había realizado una publicación en redes sociales en la que afirmaba haber visto vagones “totalmente vacíos” y acusaba la compra de pasajes a cargo de “los mafiosos de las empresas” de colectivos.

De acuerdo a la denuncia presentada, Aicega busca que se determine si esa maniobra existe y que se “determine quiénes resultan ser los compradores de los pasajes con destino Mar del Plata – Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los periodos señalados, individualizando nombre, apellido, DNI y medios de pago utilizados”.

En el escrito, sostiene que “desde hace un tiempo a la fecha distintos ciudadanos de Mar del Plata se han visto impedidos en reiteradas oportunidades de poder acceder a la compra de pasajes de tren a los fines de poder trasladarse con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también a las estaciones de localidades intermedias” y a ello agrega que “se ha podido constatar -y así ha sido manifestado por muchísimas personas a través de las redes sociales- que casi la totalidad de los vagones del tren que circula con destino Mar del Plata Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminan viajando completamente vacíos, trasladando a una cantidad ínfima de pasajeros en relación a la capacidad disponible de dichos vagones”.

El foco puesto en el valor de los pasajes del tren y la competencia con los servicios de micros de larga distancia había sido expuesto públicamente meses atrás por un gremio del propio sector, La Fraternidad, que ante un conflicto en el servicio que une Buenos Aires con Bahía Blanca habían apuntado a través de un comunicado contra “irregularidades en la compra fantasma de pasajes” que, aseguraron, “agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte“.

“MITO URBANO” Y COMPROMISO DE INTERVENCIÓN

En paralelo a la presentación judicial, este martes estuvo en Mar del Plata el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y fue consultado por la prensa respecto a la situación si bien la jurisdicción del servicio es nacional.

“Lo desconozco porque no es nuestra área, lo voy a hablar con Martín Marinucci (presidente de Trenes Argentinos). Sé que también hay más mito urbano que realidad en esto que los trenes vienen vacíos“, respondió el funcionario aunque planteó: “Sí es cierto que están vendidos todos, pero se han tomado medidas de seguridad como por ejemplo que no haya una preventa muy anticipada, se han nominalizado todos los tickets que se venden y se ha trabajado mucho en la recuperación de las vías para poder tener más frecuencias y poder tener menor tiempo y mayor seguridad. Pero me comprometo a hacer la consulta”.

En ese mismo sentido semanas atrás se habían expresado desde la empresa estatal en diálogo con el diario Tiempo Argentino. “Siempre están al 90% si contamos la ocupación entre cada cabecera. Solo el 10% de la gente no los ocupa y no los devuelve”, fue una de las respuestas a lo que señalaron la necesidad de no perder de vista el funcionamiento de las estaciones intermedias: “Por ejemplo, hay muchos pasajeros que van a Pinamar. Hay gente que se baja en Guido, combina con el tren Guido-Pinamar y te quedan dos coches vacíos hasta Mar del Plata”.

Las tarifas de los servicios del tren se mantienen tras el aumento concretado a partir de septiembre en los $920 para la categoría primera y $1110 para pullman entre Constitución y Mar del Plata. Por su parte, a Bahía Blanca salen $1.155, $1.385 y $4.045 en camarote; mientras que a Divisadero de Pinamar cuestan $235 desde General Guido y $795 de la Ciudad Autónoma.