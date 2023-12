Un año sin poder ingresar a su casa: la historia de Graciela, vecina del Centenario

Graciela tiene 79 años y es una de las tantas vecinas del Complejo Centenario que vive en primera persona las consecuencias de la emergencia habitacional. Hace un año, se desprendieron las escaleras en el sector de su casa y tuvo que asistir a Maximiliano, uno de los vecinos que resultó gravemente herido: “Quiero volver a mi casa”, repite mientras la estructura sigue sin arreglar y mientras persiste el silencio estatal.

Este miércoles, en el festejo de un “cumpleaños” simbólico a un año del derrumbe de las escaleras, Graciela volvió a ingresar a su casa después de mucho tiempo y luego de haber tenido que irse a vivir con su hija ante la falta de arreglo de la estructura.

“El 3 de diciembre a las 13 se cumplió un año. Ese día, justo me sentaba a almorzar y siento el ruido de la escalera. No podía abrir la puerta, no podía abrir nada. Y veo a Maxi tirado acá“, relata en diálogo con Qué digital.

Aquel día, a pesar del derrumbe, Graciela bajó y subió a su casa para llevarle a Maximiliano agua y un cuello ortopédico: “Lo único que me decía era ‘pedí una ambulancia’. Cuando vino la Policía, Defensa Civil y la ambulancia, me sacaron con un arnés y me preguntaron ‘¿Señora, cuántas veces subió y bajó? ¿No tuvo miedo?’ Pero soy un ser humano, qué iba a hacer, ¿puedo dejar a una persona tirada?”.

“Me fui como una rata“, cuenta Graciela en el recuerdo doloroso de un día en el que apenas pudo armar un bolso para irse a lo de su hija: “Una cosa es que cierres tu casa y te tomes unos días de vacaciones. Cuando falleció mi esposo, tenía a mi mamá enferma en La Plata y yo cerraba la puerta pero sabía que volvía a mi casa. Hoy es algo que no puedo hacer“, lamenta.

Sintiéndose una “intrusa” en lo de su hija mientras asegura que “cuando uno llega a viejo tiene otros tiempos y mañas”, el deseo de Graciela hoy está enfocado en poder volver a su casa y recuperarse de un hecho traumático: “Estoy con neurólogo, psiquiatra, psicólogo y oculista que dice que esto del ojo es por los nervios. Me impactó mucho todo esto”.

Pero, un año después del hecho, la realidad es que persisten los reclamos y el silencio estatal ante una crisis habitacional en un complejo en el que viven alrededor de 22 mil personas, con reiterados derrumbes de escaleras, problemas de infraestructura y roturas de caños y cloacas.

“Nunca pensé que iba a demorar tanto. He ido a la Municipalidad y he hablado con cuanta persona me decían. He querido comunicarme con el señor intendente pero iba a la Municipalidad y me decían que estaba en el COM. Iba al COM y me decían que estaba en la Municipalidad. Es muy duro para mí, viví 40 acá, extraño mi casa”, sostiene.

Por su parte, Maximiliano asegura que el derrumbe era un hecho predecible a partir del estado en que se encontraba la estructura y parte de la escalera que, con anterioridad, ya había comenzado a desprenderse: “Ese día fui a abrir la puerta de la reja y se cayó todo. Me arrastré para que no se me caiga todo encima y me apoyé contra la farola“.

Como del recuerdo, cuenta que Graciela “escuchó los gritos” y lo ayudó. Ese día, Maximiliano se quebró el talón, se esguinzó un pie y se dobló la muñeca, además de sufrir aplastamiento de piernas. Desde entonces, y luego de perder su trabajo como parte del proceso de recuperación, asegura que ninguna autoridad se comunicó con él para ofrecerle ayuda.

Pero además lamenta que, como parte de esa realidad común al complejo, en otros sectores donde han ocurrido hechos similares “lo han arreglado en menos de un mes” mientras acá “nunca nadie se hizo cargo de nada”.

“Hay falta de voluntad política porque nadie se preocupó ni por mí, ni por Graciela. Si no es la maestra (EEP N°4), el Padre Héctor o la gente que está acá, no viene nadie. En la planta baja vivía una familia con un bebé. Esto podría haber terminado de muchas maneras y terminó ‘de la mejor’. Dentro de todo no me hice tanto mal”, sostiene.