El Centenario, en emergencia: el “cumpleaños” del último derrumbe ante el silencio oficial

Un grupo de vecinos y vecinas junto a la Defensoría del Pueblo y quienes conformaron una mesa de trabajo, conmemoraron este miércoles el “primer cumpleaños” de uno de los últimos desprendimientos de escaleras en un sector del Complejo Centenario que derivó en que una persona resultara gravemente herida y que quienes vivían allí no pudieran regresar a sus casas en todo este tiempo: “Hace un año que no tenemos respuestas. No tocamos una puerta, tocamos un montón”, lamentan.

El “festejo” simbólico ilustró una vez más la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra desde hace años el Complejo Centenario mientras persiste el silencio de las autoridades estatales pese a los múltiples reclamos presentados por vecinos y vecinas, la conformación de la mesa de trabajo “Arreglen el Centenario” y un informe técnico realizado por el Colegio de Arquitectos.

“Las escaleras no son bienes particulares, sino bienes de acceso público. Por acá ingresan no solo las personas propietarias sino hijos y familiares. El Municipio dice que no tiene nada que ver. El Instituto de Vivienda de la Provincia dice que no tiene nada que ver. Nadie tiene nada que ver. En un año no han hecho absolutamente nada“, criticó el defensor del pueblo Daniel Barragán ante la prensa.

Durante el “festejo”, estuvo presente Maximiliano, uno de los vecinos que resultó gravemente herido al momento del derrumbe de la escalera y que sufrió aplastamiento de piernas; Graciela, una mujer de 79 años que asistió a Maximiliano y esperó junto a él a la ambulancia; y Nahuel, un joven que creció allí, en la casa que supo ser de sus abuelos y luego de sus padres, y que teme que “en cualquier momento” se derrumbe el resto de la estructura.

“Cuando el Estado hizo esto, lo hizo mal. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo. No se puede seguir tirando la pelota afuera. Los vecinos tienen derecho a vivir una vida normal. Hace 44 años que viven acá y no se puede entrar. Todo este año de esfuerzo y gestiones no ha tenido respuestas”, lamentó Barragán.

Es que, justamente, mientras algunos vecinos como Nahuel pudieron “rescatar” algunas de sus pertenencias a lo largo de este año “retirando las lingas que son lo que mantienen el soporte de la escalera, que es un peligro”, algunos, como en el caso de Graciela, volvieron a ingresar a sus casas este miércoles, después de un año del derrumbe.

En agosto, 130 vecinos del Centenario junto a la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones conformaron una mesa de trabajo para buscar soluciones a la profunda crisis habitacional del complejo atravesada no solo por desprendimientos de escaleras sino también por roturas de caños y cloacas, entre otros problemas de infraestructura que suelen quedar aún más expuestos los días de lluvia.

Desde allí, elevaron petitorios al Instituto de la Vivienda y al Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y se presentaron en comisiones de Obras y Legislación en el Concejo Deliberante en busca de soluciones y respuestas que, aseguraron este miércoles, aún no llegan ante la “falta de voluntad política”.

En el Concejo, cabe recordar, el oficialismo y el gobierno de Guillermo Montenegro rechazó una propuesta de destinar para obras en el Centenario las “compensaciones urbanísticas” que generarán cuatro iniciativas privadas para construir edificios por fuera de lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial. Desde el oficialismo, afirmaron que se trata de una problemática de índole privada y, ante la falta de escrituras, de jurisdicción provincial.

“Pedimos que la Secretaría de Obras, como delegada del intendente, y el Instituto de la Provincia se pongan las pilas y den una solución. Es una obligación. Si se vuelve a caer una escalera, la responsabilidad va a ser de ellos“, cerró Barragán.