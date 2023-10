Un nuevo reclamo de justicia por Iara Nardelli: “La causa está parada”

A más de tres meses del hallazgo de algunos restos, su mamá volvió a exigir avances en la causa judicial para saber qué pasó con la adolescente de 16 años.

(Fotos: Qué digital)

“La causa está parada, no ha avanzado para nada“, lamentó al encabezar un reclamo en Tribunales Mariela, la mamá de Iara Nardelli, la adolescente de 16 años que era buscada en Mar del Plata desde el 30 de junio y de quien el 10 de julio fueron encontrados algunos restos en un descampado del barrio Virgen de Luján. La mujer exige avances en la investigación en busca de saber qué fue lo que pasó con su hija que al momento del hecho se encontraba alojada en una institución por disposición de la Justicia de Familia.

“Estamos como el día 10 de julio. La causa está parada, no ha avanzado para nada”, resumió este miércoles Mariela al encabezar un nuevo reclamo en la puerta del edificio central de Tribunales, en Tucumán y Brown, acompañada por familiares de otras víctimas, entre ellas Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.

La mujer expresó su pedido de que se “profundice” la investigación y de que se “trabaje con todas las pruebas aportada” y reclamó respuestas a la titular de la Fiscalía N°6 a cargo de la investigación, Romina Díaz: “La fiscal se comunicó a los dos meses y diez días, no me dio ninguna información. Tomó toda la información que yo traje, todas las pruebas, pero de ahí nada más, no se ha comunicado en ningún momento”.

Pasados 110 días de iniciada la búsqueda que terminó 20 días después con la confirmación de que el hallazgo de unos pocos restos humanos en un descampado correspondían a Iara Nardelli, Mariela expresó la desesperación por intentar saber “qué pasó con Iara, que le hicieron”. “Estamos destrozados y desde la Justicia no me dan respuestas”, apuntó.

A su lado, en diálogo con Qué digital, Marta Montero señaló que seguirán con los reclamos hasta ser escuchados: “Acá vamos a estar todas las veces que tengamos que estar porque no es justo este desprecio, solamente los que pasamos por eso, y solamente Mariela sabe el dolor en el alma que significa esto que han hecho con su hija”.

A su vez, también cuestionó que “a tres meses la investigación ha quedado totalmente detenida” y que “no se avanzó nada” y enfatizó: “Una criatura desaparece y no pasa nada, aparece lo que apareció, y nadie investiga y nadie hace nada. Había una jueza que tenía la potestad sobre la nena y ¿qué es lo que se está haciendo?”.

Iara Nardelli había empezado a ser buscada por su familia y allegados desde el 30 de junio y había sido vista por última vez en la filial de la organización Aldeas Infantiles donde se llevan adelante tareas de “cuidado alternativo” de niñeces y donde permanecía alojada por decisión de la Justicia de Familia. Desde entonces, su familia empezó a organizarse para exigir su aparición y protagonizó marchas en Miramar, donde sospechaban que podía estar tras ausentarse de la comunidad.

Sin embargo, el 10 de julio con el hallazgo de restos humanos (cráneo, cuero cabelludo y una tibia) en un descampado de Brandsen al 10.000 empezó a sospecharse que podría tratarse de la adolescente, lo cual terminó por confirmarse diez días después tras los resultados de una comparación de ADN con muestras de su madre.

Si bien los investigadores en una primera instancia detectaron la intervención de terceras personas en la muerte, a partir de los escasos rastros hallados, y una de las hipótesis se centró en un suicidio con un posible ataque posterior de una jauría de perros sobre el cuerpo, su familia puso en duda desde un primer momento esa teoría investigativa.

“Si fue un homicidio o un femicidio habrá que analizarlo después, pero por lo pronto no es un suicidio, no hay elementos que permitan indicar que fue un suicidio”, sostuvo en esa línea el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, y centró sus dudas en torno al tipo de daños que presentaba parte de la ropa encontrada y a partir de la falta en el lugar de otras prendas y del celular.

“Que no nos vengan a hacer creer que fue un perro ni que la nena se suicidó, son mentiras, las pericias lo están diciendo”, apuntó este miércoles Marta al acompañar a la mamá de Iara, quien remarcó una y otra vez la necesidad de saber qué pasó con su hija.