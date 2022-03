A 46 años del golpe cívico militar y en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un sector de organismos de derechos humanos, organizaciones de izquierda, gremiales, asambleas y familiares de víctimas de gatillo fácil se movilizaron en Mar del Plata de forma diferenciada a la marcha oficial que se realizó durante el mediodía. La segunda marcha masiva en la ciudad comenzó con la concentración a las 15 frente al monumento a San Martín con consignas como “No bajamos ni una sola de nuestras banderas, seguimos la lucha y la resistencia en las calles”.



A 46 años del golpe de Estado, “salimos a las calles por lxs 30 mil y contra el pacto con el FMI”, anunciaron en un comunicado desde la organización Votamos Luchar, una de las organizaciones convocantes que integró la “Multisectorial Memoria, Verdad y Justicia Mar del Plata”.

Si bien durante dos años no hubo marchas “oficiales” por la pandemia del coronavirus, muchas de las organizaciones que convocaron este jueves por la tarde sí se movilizaron el 24 de marzo de 2021. Este año, las organizaciones que encabezaron la segunda marcha del día en Mar del Plata, denunciaron enfáticamente el pacto con el FMI y a las fuerzas represivas del país que “arman causas, torturan y asesinan a nuestro pueblo, mientras que el gobierno y todos los partidos patronales cierran un acuerdo con el FMI para continuar la dependencia con ajuste, persecución, presxs politicxs y más”, acusaron.

Por otro lado, remarcaron que su presencia en las calles “no es solamente por lxs 30 mil”, sino también por víctimas de la violencia estatal y mencionaron los casos de Luciano Arruga, el dos veces desaparecido Jorge Julio López, Mariano Ferreyra, Facundo Castro y el homicidio Brandon Romero en Mar del Plata: “Por todxs los caídxs por luchar”. En ese marco, se generó un breve incidente en la puerta de la comisaría primera -donde se apostó la Infantería- mientras avanzaba parte de la marcha por la avenida Independencia.

En el documento conjunto leído en la previa de la marcha, que partió desde el monumento a San Martín y que se desplazó por el centro de la ciudad, remarcaron: “A 46 años del golpe, desde esta ciudad y de la multisectorial Memoria, Verdad y Justicia volvemos a decir: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. No bajamos ni una sola de nuestras banderas. Seguimos la lucha y la resistencia en las calles contra el Fondo y el plan de ajuste, que no pasará por nuestra lucha”.

Inicialmente, en el documento analizaron: “La dictadura cometió delitos de lesa humanidad, organizó miles de secuestros, torturas y asesinatos de militantes y activistas populares. Robó cientos de bebés. Montó más de 600 centros clandestinos de detención. Suspendió y prohibió a los partidos políticos. Intervino a los sindicatos. Censuró a la prensa y prohibió a artistas. A sangre y fuego, impuso el horror total del genocidio. Pero el terrorismo del Estado no empezó con el golpe sino en el 74-75 bajo el gobierno de Perón e Isabel. Antes estuvo la Masacre de Trelew, de la que en agosto se cumplirán 50 años. El pasado 6 de diciembre también se cumplieron 50 años del asesinato por parte de la CNU de Silvia Filler en nuestra ciudad, en una asamblea estudiantil en la Facultad de Arquitectura. Este hecho desencadena enormes movilizaciones y acciones callejeras que culminaron con el Marplatazo”.

También apuntaron que la dictadura “alentada por la banca, los empresarios y por el imperialismo yanqui como parte del Plan Cóndor, tuvo complicidades civiles: el PJ, la UCR y otros partidos, la burocracia sindical, el sistema judicial, la cúpula de la Iglesia y los grandes medios”. Y puntualizaron sobre el rol de la Iglesia: “Las dictaduras argentinas otorgaron privilegios a la Iglesia Católica Apostólica Romana por ser parte activa de los golpes de Estado. Los capellanes durante el período 76-83 fueron actores directos en casos de desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, además de dar alivio espiritual a los genocidas”.

En otro tramo, analizaron que “el terrorismo sexual fue parte del plan genocida” y cuestionaron que “en pocas ocasiones la Justicia patriarcal ha juzgado y condenado los delitos de violencia sexual” cometidos en los centros clandestinos de detención. Y enfatizaron ser parte “de todas las luchas feministas y disidentes” con la enumeración de algunos casos emblemáticos de la actualidad.

Otro puntos de la convocatoria tuvo que ver con la discusión por la expansión petrolera hacia la Costa Atlántica. Por eso, cuestionaron el “avance del extractivismo” y lo que calificaron como “el saqueo ambiental” junto al rechazo de la instalación de petroleras.

En ese sentido, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras remarcaron el enlace entre el gobierno de facto y las continuidades en materia económica y ambiental: “La dictadura genocida tuvo el objetivo de derrotar la organización y resistencia de nuestro pueblo para instaurar un modelo económico al servicio de las multinacionales, los bancos, el FMI y el empresariado agroexportador imponiendo un modelo de saqueo, contaminación y empobrecimiento de nuestros territorios que se sigue profundizando con todos los gobiernos”.

Por su parte, y en el marco de la protesta, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) también se pronunciaron contra el acuerdo del gobierno con el FMI. “Hoy, como hace 46 años, nos siguen sometiendo al colonialismo y empujando a la población trabajadora a la miseria. Son 30 mil razones para rechazar el acuerdo con el FMI”, expusieron y se sumaron al cuestionamiento de “la represión estatal a través de las fuerzas represivas” como una “política que se profundiza en medio de un brutal ajuste que golpea a los trabajadores y la juventud”.

Desde Barrios de Pie, otra de las agrupaciones que formó parte de la marcha, expresaron la consigna: “Con memoria, pero también con perspectiva de presente y futuro. Queremos construir el país por el que los/as 30.000 dieron la vida, con posibilidades y derechos para todxs, sin repetir lo peor de nuestra historia”.⁣⁣

Además formaron parte de la convocatoria organizaciones y asambleas como HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Partido Obrero, Movimiento Teresa Rodríguez, Agrupación Mariano Ferreyra, Por una Sociedad Sin Fascismo, Correpi, Espacio Sindical de Base, Frente de Organizaciones en Lucha y Fogoneros, entre otros espacios.