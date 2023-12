Tras la tensión, no hubo acuerdo por las canastas navideñas pero se levantó el acampe

El centro de Mar del Plata volvió a vivir este jueves a la tarde momentos de tensión a partir de un nuevo fuerte despliegue policial mientras las organizaciones sociales esperaban con su acampe sobre la Plaza San Martín que se concretara una prometida reunión con autoridades municipales en la continuidad de los reclamos para que se revirtiera el ajuste dispuesto por el intendente Guillermo Montenegro y se entregaran las canastas navideñas que habían sido acordadas. Sin embargo, la reunión terminó sin acuerdo y en medio del fuerte operativo policial las organizaciones decidieron levantar el acampe que sostuvieron desde el lunes.

Después de una mañana plagada de tensión ante un gran despliegue de policías sobre la avenida Luro, que quedó superada con un acuerdo alcanzado en una mediación judicial en la que se dispuso que el reclamo de las organizaciones se trasladara a la vereda de la Plaza San Martín y sin cortes de tránsito con la promesa de retomar el diálogo, durante la tarde la calma también se cortó.

Es que cerca de las 17.30 volvió la tensión con un nuevo despliegue de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) e Infantería que rodearon y “encerraron” en sobre la plaza a las organizaciones mientras estaban a la espera de reunirse con la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, y el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez.

La llegada de una gran cantidad de efectivos de la UTOI y de Infantería y también de motos derivó en cruces y temor de un “inminente desalojo” de la protesta que se inició el lunes ante la decisión de Montenegro de no entregar las prometidas canastas navideñas para sectores vulnerabilizados en medio de la fuerte crisis económica y social.

En ese marco, los policías impedían que las y los integrantes de las organizaciones salieran de la plaza y hasta incluso no les permitían cruzar la calle. Mientras tanto, estaban a la espera de los resultados de una reunión con Baragiola y Goncalvez.

De todas maneras, en paralelo, desde el gobierno insistían una y otra vez ante la consulta periodística con que “⁠no había ninguna posibilidad de entregar cajas navideñas”, lo que anticipaba que el conflicto seguía lejos de solucionarse.

Sin embargo, alrededor de las 19 y mientras la reunión seguía en marcha, una de las organizaciones -la Agrupación Mariano Ferreyra- se retiró en primer lugar y decidió levantar el acampe del centro de Mar del Plata con la certeza de que el gobierno municipal no se movería de su postura. “Fue una burla para las 3500 familias a las que representamos”, apuntó el dirigente Pablo Barragán, mientras levantaban sus carpas.

Algunos minutos más tarde, terminó la reunión y las distintas organizaciones iniciaron asambleas en las que terminaron por llegar a la misma resolución: levantar el acampe sostenido desde el lunes pese a que el gobierno no cedió y se mantuvo firme en no realizar el aporte alimentario para miles de familias.

En cambio, las organizaciones sí se llevaron como compromiso de Baragiola ser recibidas el próximo miércoles en el Distrito Descentralizado El Gaucho para ofrecerles la ejecución de trabajos por medio de sus cooperativas.

Mientras se concretaba el levantamiento del acampe en la plaza y las veredas -que coincidió con una reducida convocatoria contra el decreto de desregulación económica de Javier Milei- se produjeron algunos cruces con la Policías, con gritos y forcejos.

El fuerte despliegue policial a lo largo de este jueves frente a la protesta se produjo después de que el martes el intendente Montenegro ratificara el recorte alimentario y pidiera a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, implementar el “protocolo antipiquetes” en Mar del Plata pese a la negativa del gobierno provincial de ejecutarlo con la Policía Bonaerense.

Ya desde mediados de noviembre distintas organizaciones sociales habían empezado a movilizarse en Mar del Plata para reclamar como cada año la entrega de canastas navideñas para las miles de personas a las que agrupan en sus comedores y merenderos y ante la llegada del siempre difícil fin de año agravado ahora por la profundización del ajuste.

Si bien en general existía un acuerdo que evitó que el conflicto se profundizara en ese momento a fines de la semana pasada distintas organizaciones se mostraron en estado de alerta al enterarse que no estaba garantizada esa entrega de los alimentos tal como había sido prevista para entre el 20 y el 23 de diciembre.

Es que la secretaria de Desarrollo Social les dijo que por las dificultades para concretar las licitaciones de alimentos frescos por la inflación, los tiempos del proceso administrativo de licitación y los planteos de proveedores, no se había podido adjudicar la compra de los productos. Esa respuesta fue ratificada el martes por Montenegro en medio de las protestas y el acampe. “En este contexto entregar canastas navideñas no es lo correcto y no es viable”, definió el intendente.