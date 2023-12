Tras una mediación, el acampe se traslada a las veredas a la espera de respuestas

Si bien descarta la entrega de canastas navideñas a comedores, el gobierno exigió que se liberen las calles para abrir una “mesa de diálogo” y reunirse.

(Foto: Qué digital)

Las organizaciones trasladaron el acampe que iniciaron esta semana contra el recorte de la asistencia a comedores hacia las veredas de la zona de la Municipalidad luego de una mediación judicial con funcionarios de Guillermo Montenegro, bajo la promesa de que se abriría una “mesa de diálogo” por el conflicto desatado, aunque desde el Municipio dan por descartada una posible marcha atrás con la eliminación de la entrega de alimentos por las fiestas.

En una jornada intensa, donde además de la mediación a instancias de la Justicia por la denuncia penal presentada por el secretario de Seguridad local, Rodrigo Goncalvez, se desplegó un fuerte operativo policial luego de que la manifestación se trasladara sobre avenida Luro y también cortara la circulación por esa vía ante la falta de respuestas, finalmente hacia el mediodía hubo novedades.

Es que más allá del despliegue policial que sorprendió a las organizaciones que impulsan el acampe como el Movimiento Teresa Rodríguez, CUBA o el Partido Obrero, finalmente como resultado de la mediación, tras la limpieza de las calles donde se sostuvo la manifestación desde el lunes, la protesta se trasladó a Plaza San Martín y las veredas de la zona como condición impuesta por Montenegro para abrir el diálogo tras el recorte que realizó.

En una asamblea realizada tras la mediación, Walter Orozco, referente del Polo Obrero, explicó que todas las organizaciones que están acampando accedieron a sostener la jornada de lucha pero -al menos por el momento- hacia las veredas, con el tránsito liberado tanto en avenida Luro como en calle Yrigoyen.

Además, hizo énfasis en que el recorte no implica la falta de “un plato de comida” para las organizaciones sociales durante las fiestas, sino que por el contrario son “distintos sectores son los que se han quedado sin esta canasta”.

Al respecto, ante la consulta de Qué digital, desde la Municipalidad fueron tajantes y dieron a conocer que “⁠no hay ninguna posibilidad de cajas navideñas”, lo que podría anticipar que el conflicto está lejos de solucionarse porque más allá de la decisión municipal, las necesidades ante la crisis persisten mientras el Municipio celebra su “superavit” y se apresta a aumentar su recaudación con el incremento de tasas próximo a aprobarse.

Así, si bien accedieron a liberar las arterias, sembraron un alerta: “Si el intendente y la secretaria de Desarrollo Social dan exactamente la misma respuesta que nos dieron durante estos días, lo cual significa que no tienen voluntad de solucionar el problema, vamos a seguir con el plan de lucha“, explicó durante la asamblea y agregó: “Si el gobierno no da una respuesta quiere decir que ellos son los intransigentes que no reflexionan ni siquiera un centímetro”.