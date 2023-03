“El amor nos une”: se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica en Mar del Plata

“La respuesta a las agresiones tiene que ser la construcción, la visibilidad y el amor por sobre todo”, señalaron desde la Asamblea Lésbica Chavela.

(Fotos: ilustrativas / Qué digital)

Este martes se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica y en Mar del Plata la Asamblea Lésbica Chavela realizará la segunda edición de una varieté que contará con intervenciones artísticas para conmemorar la fecha que se instauró en memoria de Natalia “Pepa” Gaitán, que fue asesinada en el 2010 por el padrastro de su novia en Córdoba. “La respuesta a las agresiones tiene que ser la construcción, la visibilidad y el amor por sobre todo”, subrayó para Qué digital la activista Claudia Vega.

“Nos preparamos con la esencia que nos da este día, de celebración, reivindicación por los derechos conquistados y lucha por los derechos que faltan. Recordamos que un 7 de marzo asesinaron a Pepa para que estos hechos no sucedan“. El año pasado se organizó por primera vez en Mar del Plata la Asamblea Lésbica Chavela con el objetivo de juntarse, celebrar y reivindicar la lucha histórica por el lesbofobia. Y ahora tendrá lugar el segundo evento: “Nos gusta el arte y nos encanta ser lesbianas”, reafirmaron.

Este martes a las 18 tendrá lugar la segunda edición de la varieté lésbica en el centro cultural de la Asociación Mundo Igualitario (AMI), sede del recuperado espacio ubicado en Alem y Vieytes. “El amor nos une” es el lema de este año y se compartirán lecturas de poemas, biodanza, música folclórica y pintura en vivo. Además, habrá un buffet con cosas ricas para compartir. “No es necesario ser lésbica, lésbico o lésbique; es abierta a todo público como todo lo que hacemos en AMI. Va a ser la antesala al 8M”, detalló.

El Día de la Visibilidad Lésbica comenzó organizarse en Argentina después del asesinato concretado en 2010 contra Natalia “Pepa” Gaitán, y la fecha fue elegida a partir de distintas movilizaciones que se hicieron en Córdoba y se replicaron en otros puntos del país. La lesbofobia es un fenómeno de violencia contra lesbianas que cuenta con poca información, sistematización y conocimientos científicos que permitan dar cuenta del problema y, por lo tanto, contar con datos que permitan tomar acciones.

“Nos preparamos más presentes, más orgullosas de nuestra identidad lésbica teniendo en cuenta que en el último tiempo estuvimos vulnerabilizadas, agredidas por los dichos de (Miguel Ángel) Pichetto. Se ha recrudecido la mirada hacia las identidades lésbicas“, señaló Claudia Vega. Es que días atrás el exlegislador y Auditor General de la Nación declaró: “El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”. Es por eso que la abogada y presidenta de AMI remarcó: “Si bien la invisivilización es una forma de violentarnos, sentimos que se ha recrudecido un poco por los dichos del funcionario que creo que no dice las cosas por desconocimiento sino que tienen una intencionalidad: es la del patriarcado y la heterónoma”.

“Es cierto que hemos cambiado paulatinamente, que hay legislación que va en consonancia con ampliar derechos pero la deconstrucción cultural es un camino más largo. Lograr que la masa crítica de las personas llegue a notar la identidad desde un lugar amoroso, respetable, todavía falta. Por eso la consigna es ‘El amor nos une’“, sostuvo.

La Asamblea Lésbica surgió en febrero del 2022. “Nació para gestar un espacio en la ciudad donde todas las lesbianas podamos encontrarnos y pensar por los derechos que faltan. Por eso articulamos con compañeras que vienen trabajando hace tiempo como Karina Freira, Laura Cardozo. Hoy la integran distintas compañeras y compañeres“, describió.

En concreto, este 7 de marzo se realizará un segundo evento cultural. “Pensamos una varieté como el año pasado, en un espacio en el que también se ganó al patriarcado como es nuestra casita de AMI y se generó un hecho histórico al celebrar en un espacio recuperado por los delitos de trata y explotación. Este año la pensamos reivindicando el arte y la cultura local”, resaltó.

En este sentido, la integrante de la asamblea detalló que abrirá la varieté Tamara, cantante de folclore que ofrece la posibilidad de “repensarse en un ámbito folclórico que todavía es muy estructurado”. Clara recitará poemas lésbicos, Poiesis se presentará con una performance en la que se dejarán entrever sombras para compartir un mensaje y se programó una posible intervención de biodanza.

“Es un día para mimarnos compartiendo nuestro arte, nuestra cultura, nuestro saber y encontrarnos en un abrazo. Un momento lúdico porque los momentos de lucha también deben tener esto”, reivindicó Vega. De esta manera y trece años después del asesinato de Pepa Gaitán, en Mar del Plata las activistas de distintos movimientos llevarán adelante una jornada especial en donde la memoria y lucha estará presente más allá de la celebración.

Como parte de esa lucha, aparece el reclamo por Pierina Nochetti, una trabajadora municipal de Necochea y activista feminista a la que se le formó una causa penal por haber participado de un grafitti en el que se reclama la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo del 2021.

DERECHOS POR CONQUISTAR

Del 2010 a esta parte, desde la Asamblea Lésbica Chavela reconocieron que hay muchos derechos adquiridos pero que aún falta en todo el país. “En cuestión de licencia por el cuidado de nuestros hijes –hay que cambiar el término maternidad o paternidad- hay una mirada muy hegemónica, no hay una interacción entre la Ley de Contrato de Trabajo con relación con hijos biológicos o adoptivos”, explicó Vega y agregó: “No hay una equiparación, entonces si no fue la mamá biológica quien parió no puede acceder a ese derecho, salvo que trabaje en algún espacio donde en el convenio de trabajo haya estado contemplado pero no como una política nacional”.

“Esto tiene que ver mucho con el 8M, tiene que ver con trabajadores y trabajadoras. Me parece una de las aristas, otra tiene que ver con el cuidado. No hay preservativos con una mirada inclusiva, hay una sola mirada para los preservativos y el campo de látex no está incluidos dentro de la política”

Por último, la abogada y una de las referentes de la asamblea lésbica reconoció que en el día a día falta mucho, también en los establecimientos educativos. “La ESI -Educación Sexual Integral- en cada una de las materias, que conllevan poder repensarnos las familias que somos”, señaló como uno de los puntos.

“Y -agregó- como mucho tiempo estuvimos invisibilizadas también pensar en las adultas mayores, cómo son sus vejeces, para encontrar un espacio con mirada inclusiva dentro de los hogares o espacios de cuidado, para estar contenidas con esa mirada amorosa y afectiva en nuestras relaciones lésbicas. Entendiendo que la adultez es muy difícil, creo que hay que trabajarlo mucho“, cerró.